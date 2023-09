E Leckt Bild vum Ermac am Mortal Kombat 1 Sparks Diskussioun iwwer Charakterdesign

E gelakt Bild vum Ermac am Upëff vum Spill Mortal Kombat 1 huet eng Opreegung ënner de Fans verursaacht, mat e puer a Fro iwwer d'Charakterdesignwahlen. Wärend vill gespaant op d'Verëffentlechung vum leschte Trailer waarden, hunn d'Fans en Trend vu Personnagen am Spill gemierkt mat oppene Schong oder bloe Féiss. Baraka, Katana, Li Mei, an Nitara goufen all mat hiren Zänn ausgesat gesinn.

Dat gelakt Bild vum Ermac weist den telekinetesche Kämpfer a senger voller Form a weist méi vu sengem Erscheinungsbild wéi virdru gewisen. Wärend d'Fans allgemeng vu sengem Outfit guttgeheescht hunn, hunn e puer Bedenken iwwer seng geréckelt, mumieähnlech Haut ausgedréckt. Et gëtt Hoffnung datt alternativ Outfits oder Ausrüstung verfügbar sinn fir hien ze decken.

Eng widderhuelend Fro ënner de Fans ass firwat sou vill Personnagen am Mortal Kombat 1 hir Zänn ausgesat hunn. E puer Kommentatoren op sozialen Medien hu geckeg virgeschloen datt een bei NetherRealm e Foussfetisch kann hunn. Anerer froen sech ob et eng méi déif Bedeitung hannert dem anscheinend Foussfetisch ass, wéi zum Beispill Kommentaren iwwer dem Liu Kang seng Faszinatioun mat Kampfkonscht.

Et ass derwäert ze bemierken datt Street Fighter 6 och Kritik fir seng Portraitatioun vu Féiss konfrontéiert huet, wat e puer féiert fir ze spekuléieren datt et e méi breeden Trend a Kampfspiller kéint sinn. Wéi d'Fans ängschtlech op d'Verëffentlechung vum Mortal Kombat 1 waarden, bleift et ze gesinn ob et Ännerungen un de Charakterdesigner wäerte ginn oder ob d'Foussfetisch Spekulatioun adresséiert gëtt.

