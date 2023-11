Neien Artikel: Xbox Promotiouns Push fir Call of Duty: Modern Warfare III

Xbox Benotzer goufen haut mat enger prominenter Annonce begéint, encouragéiert se Call of Duty: Modern Warfare III ze kafen, déi lescht Installatioun an der populärer Spillfranchise. De Sprëtzbildschierm, deen erschéngt beim Uschalten vun der Konsole, huet gemëschte Reaktiounen tëscht Gameren ausgeléist.

Wärend e puer Xbox Fans hir Begeeschterung fir déi nei Kampagne ausgedréckt hunn an d'Annonce gäeren ëmfaassen, anerer ware manner begeeschtert. "Dëst ass domm. Ech spillen net Call of Duty; Ech kaaft ni Call of Duty. Ech sollt meng Xbox net unschalten an déi wuertwiertlech éischt Saach, déi ech gesinn, ass en Zousatz fir e Spill, oder soss eppes fir déi Matière", huet en onzefriddenen Benotzer ventiléiert.

Vergläicher goufen zu enger ähnlecher Promotioun fir Starfield gemaach, en anert héich erwaart Spill, deen eng kuerz Splash-Bildschirmbehandlung während senger Start am September krut. Bedenken goufen iwwer d'potenziell Intrusivitéit vun esou Reklammepraktiken opgeworf.

"Ech denken net datt et sou grouss ass wann et en Event oder eng éischt Partei Verëffentlechung ass, awer ech ka gesinn firwat d'Leit et net gär hätten", huet en anere Benotzer empathéiert.

IGN erreecht Xbox fir Kommentar awer krut keng Äntwert am Schreiwen.

Zousätzlech zum Splashscreen bitt Xbox och en eroflueden dynamesche Hannergrond mat dem beléifte Charakter Captain Price aus der Call of Duty Franchise.

Dëse Promotiouns-Push vun Xbox fir Call of Duty: Modern Warfare III kënnt am Laaf vun der Microsoft rezenter Acquisitioun vun Activision Blizzard fir eng iwwerraschend Zomm vun $69 Milliarde. Wärend dem PlayStation säi Marketing Deal fir Call of Duty bis 2024 verlängert, huet dem Xbox säin neie Besëtzer se net gestoppt fir hir Krounbijou Acquisitioun aktiv ze promoten.

Call of Duty: Modern Warfare III gëtt an Etappen verëffentlecht, ugefaange mam fréien Zougang zu der Kampagne den 2. November fir Virbestellungsclienten. D'Spill wäert d'Geschichtlinn vum Modern Warfare II weiderféieren an nei Elementer virstellen wéi Open Combat Missions, mat Multiplayer déi den 10. November verfügbar ass.

FAQ:

Q: Wat ass Call of Duty: Modern Warfare III?

A: Call of Duty: Modern Warfare III ass e ganz populär Videospill an déi lescht Installatioun an der Call of Duty Franchise.

Q: Ass Call of Duty: Modern Warfare III op Xbox verfügbar?

A: Jo, Call of Duty: Modern Warfare III ass verfügbar op Xbox, zesumme mat anere Plattformen.

Q: Wat ass e Splashscreen?

A: E Splashscreen ass e Bild oder eng Annonce déi ugewise gëtt wann e Computer oder Konsolapplikatioun gestart gëtt.

Q: Wéini gëtt Call of Duty: Modern Warfare III verëffentlecht?

A: Fréi Zougang zu der Kampagne huet den 2. November 2022 ugefaang, mam Multiplayer deen den 10. November 2022 verfügbar ass.

Q: Wéi vill huet Microsoft Activision Blizzard kaaft?

A: Microsoft huet Activision Blizzard fir $69 Milliarde kaaft.

Quellen: IGN (https://www.ign.com)