Microsoft Set fir Upgraded Surface Go 4 Tablet am September Event z'entdecken

Microsoft preparéiert sech fir säin Upëff vum Event den 21. September, wou et erwaart gëtt seng nächst Generatioun Surface Geräter z'entdecken. Wärend Google an Apple seng Pläng fir hir jeweileg Eventer scho bekannt sinn, huet Microsoft et fäerdeg bruecht seng Surface Produkter meeschtens ënner Wraps ze halen. Wéi och ëmmer, e kierzleche Bericht vu WinFuture huet d'Liicht op wat vun der Manifestatioun erwaart gëtt.

Laut dem Bericht wäert Microsoft dräi nei Surface Produkter lancéieren, awer et gëtt keen High-End Surface Pro 10 Tablet wéi e puer virausgesot hunn. Amplaz wäert de Fokus op den aktualiséierten Surface Go 4 sinn, wat erwaart gëtt méi budgetfrëndlech ze sinn. Och wann et net kloer ass ob et den Surface Go 4 genannt gëtt, gëtt d'Tablet geruff fir e Quad-Core Intel N200 SoC vun der "Alder Lake N" Famill ze hunn.

D'Surface Go 4 wäert dräi Späicheroptiounen ubidden: 64GB, 128GB an 256GB, all gepaart mat 4GB RAM. Et gëtt erwaart ähnlechen visuellen Design wéi säi Virgänger ze hunn a wäert méiglecherweis am Oktober kaaft ginn.

Och wann d'Evenement vläicht net sou flott ass wéi fréier Microsoft Eventer, mat nëmme kleng Upgrades virgesinn fir den Surface Laptop Go 2 an Surface Laptop Studio, ass et nach ëmmer eng Méiglechkeet vun enger Iwwerraschung Ukënnegung iwwer d'Surface Pro Lineup. Wéi och ëmmer, de Fokus schéngt op déi méi bezuelbar a portabel Surface Go 4 ze sinn, fir Benotzer mat Produktivitéitsbedürfnisser ze këmmeren.

Quellen: WinFuture