Microsoft Edge Split Screen Feature kritt neie vertikale Layout

Microsoft Edge's Split Screen Feature, déi d'Benotzer erlaabt zwou Websäite Säit-vun-Säit an enger eenzeger Browserfenster ze gesinn, kritt e groussen Upgrade. Virdrun konnten d'Benotzer nëmmen en horizontalen Layout benotzen, awer elo hunn se d'Méiglechkeet och e vertikale Layout ze wielen, dank de leschten Kanaresch Builds vum Browser.

Den neie Layout ass verfügbar niewent dem existente horizontalen Layout, an d'Benotzer kënnen einfach tëscht deenen zwee wiesselen andeems Dir op en Dräi-Punkt Knäppchen klickt. Si kënnen och d'Gréisst vun den Schiirme änneren andeems Dir en Trennung dréit. Dës Verbesserung bitt méi Flexibilitéit an erlaabt d'Benotzer hir Browserfarung op hir Virléiften ze personaliséieren.

Zousätzlech zum neie Layout mécht Microsoft och Verbesserunge fir d'Benotzerfrëndlechkeet vun der Split Screen Feature. Geschwënn hunn d'Benotzer d'Optioun fir ze wielen ob Linken op der sekundärer Tab oder der aktueller opmaachen. Dëst wäert besonnesch hëllefräich sinn fir déi, déi hir Surfen op eng méi organiséiert an effizient Manéier verwalten wëllen.

Fir d'Benotzer ze guidéieren fir d'Behuele vun der Feature ze verstoen, wäert Microsoft extra Grafiken enthalen déi d'Funktionalitéit vun all Optioun erklären. Dëst wäert suergen datt d'Benotzer informéiert Entscheedungen treffen an d'Feature op säi vollt Potenzial notzen.

Microsoft recommandéiert e puer Tipps an Tricks fir d'Virdeeler vun der Split Screen Feature ze maximéieren. D'Benotzer kënnen einfach tëscht Siten navigéieren andeems Dir Drag-and-Drop-Funktionalitéit benotzt, och wann d'Optioun "Open Link an der aktueller Tab" Optioun ausgewielt ass. Si kënnen och d'Gréisst vun de gespléckte Schiirme upassen andeems Dir de Schieber tëscht den Schiirme benotzt.

Andeems Dir d'Split Screen Feature benotzt, kënnen d'Benotzer Multitasking ëmfaassen an hir Produktivitéit erhéijen. Aufgaben wéi Präisverglach oder d'Benotzung vun engem Thesaurus beim Schreiwen vun engem Essay ginn nahtlos an effizient. D'Kombinatioun vu Méiglechkeeten ass endlos.

Wann Dir Loscht hutt déi aktualiséiert Split Screen Feature am Microsoft Edge Canary auszeprobéieren, kënnt Dir déi offiziell Edge Insider Websäit besichen. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt d'Virschau Builds onbestänneg kënne sinn, also ass et recommandéiert d'kanaresch Versioun niewent der stabiler Verëffentlechung vun Ärem gewënschte Browser ze lafen.

Quellen:

- X Benotzer op Twitter

- Microsoft Insider Websäit