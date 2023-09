Microsoft Ran Simulatioune fir de potenziellen Impakt vum Réckzuch vun Call of Duty vu PlayStation ze bewäerten

Dem Microsoft säi rezente juristesche Fall mat der Federal Trade Commission (FTC) beliicht d'intern Aarbecht vum Videospielgeschäft vun der Firma a seng Acquisitiounsdealer. Een Aspekt deen an d'Liicht koum war dem Microsoft seng Entscheedung Simulatioune auszeféieren fir déi potenziell Konsequenzen ze evaluéieren wann Dir Call of Duty net op PlayStation verfügbar mécht.

Trotz ëmmer erëm behaapt datt et keng Absicht hat Call of Duty vu PlayStation ze halen, huet de FTC Beweiser vu spezifesche Simulatioune presentéiert vu Microsoft. De Verwaltungsrot vun der Firma huet d'Finanzteam gefrot fir déi konkret Effekter vun der Franchise-Feele vun der féierender Spillerplattform ze schätzen.

De Verwaltungsrot war interesséiert fir den Impakt ze verstoen datt Call of Duty net op PlayStation ass a wéi Microsoft fir déi ongeféier $ 1 Milliard u Recetten kompenséiere kéint, déi verluer wieren. Wärend der Beweiserhéierung gouf zoufälleg opgedeckt datt d'Finanzteam vu Microsoft bewäert huet datt d'Verloschter kéinte kompenséiert ginn wann Game Pass, Microsoft säin Abonnementservice, zousätzlech 2 Millioune Abonnente kritt.

Microsoft klärt datt dës Simulatioun net duerchgefouert gouf well se geplangt huet Call of Duty ze halen, mee éischter als Backupplang am Fall wou Sony onfavorabel Konditioune gefuerdert huet. Dës Konditioune kéinte méi héich Akommesspaltungen, Exklusivitéitsdealer, a Virausbezuelungen enthalen. D'Simulatioune ware geduecht fir op eng onwahrscheinlech Kontingent virzebereeden, wou Call of Duty net op PlayStation verfügbar wier wéinst dem Sony seng Fuerderungen.

Schlussendlech huet de FTC de Fall verluer, a Sony huet en Deal mat Microsoft ënnerschriwwen fir Call of Duty op PlayStation ze halen. D'Spezifizitéiten vum Ofkommes bleiwen onbekannt, awer et gëtt ugeholl datt se ähnlech kommerziell Konditioune wéi déi hunn, déi Microsoft virdru Sony ugebueden huet.

Dem Microsoft säi juristesche Beroder huet dem FTC seng Reklamatiounen adresséiert, dorënner d'Simulatiounen, a geklärt datt se net Deel vun enger Strategie waren fir Call of Duty ze halen, mee éischter eng Äntwert op potenziell ongënschteg Fuerderunge vu Sony.

Quell: Net geliwwert.