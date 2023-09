Microsoft annoncéiert Xbox Digital Broadcast fir Tokyo Game Show

Microsoft huet verroden datt et en Xbox Digital Broadcast fir déi zukünfteg Tokyo Game Show wäert hosten. D'Sendung, geplangt fir 2am PT / 5am ET / 10am UK / 6pm JST, wäert Updates iwwer Spiller vun Xbox a Bethesda ubidden, Spiller vu Creatoren a Japan an Asien weisen, an nei Spiller annoncéieren déi op Game Pass kommen.

Nom Jerret West, dem Xbox Chef Marketing Offizéier, wäert d'Sendung Fortschrëtterupdate vu béid Xbox a Bethesda Softworks weisen. Zousätzlech wäert et eng divers Sammlung vu Spiller vu Creatoren aus Japan an iwwer Asien beliicht. West huet och erwähnt datt d'Sendung spannend nei Spiller enthält déi Xbox Game Pass bäitrieden, déi seng Bibliothéik kontinuéierlech ausgebaut huet mat Inhalt vu verschiddenen Teams an Asien.

Wärend dem Final Fantasy 14 Fan Fest 2023 ass den Xbox Chef Phil Spencer mam Square Enix Chef Takashi Kiryu op der Bühn opgetaucht fir d'Nouvelle ze feieren datt Final Fantasy 14 endlech op Xbox Konsolen kënnt. Dëst markéiert en Depart vun der fréierer Exklusivitéit vum Spill op PlayStation Konsolen. An engem Interview mam IGN huet de Spencer d'Méiglechkeet ugedeit datt méi Square Enix Spiller an der Zukunft op Xbox kommen, obwuel spezifesch Titele wéi Final Fantasy 7 Remake a Final Fantasy 16 net bestätegt goufen.

An aner Neiegkeeten, Bethesda huet viru kuerzem dat héich erwaart Weltraum Rollespill, Starfield, verëffentlecht, dat scho méi wéi sechs Millioune Spiller gesammelt huet. Dëst mécht et de gréisste Spillstart an der Bethesda Geschicht, iwwerschreift Titele wéi Fallout an The Elder Scrolls.

Wann Dir no vir kuckt, Xbox Game Studios huet eng Serie vu spannende Spiller, dorënner Titele wéi Perfect Dark vun der Initiative, Forza vum Turn 10, a Fable from Playground. Mëttlerweil, Bethesda's ZeniMax Online Studios entwéckelen weider The Elder Scrolls Online, a MachineGames schafft un engem Indiana Jones Spill ouni Titel, dat erwaart gëtt am Joer 2024 opgedeckt ze ginn.

Insgesamt versprécht d'Xbox Digital Broadcast fir Tokyo Game Show e spannend Event fir Fans ze sinn, mat Updates, Ukënnegungen a Vitrine vu Spiller vu béid Xbox a Bethesda.

