Meta Quest Update stellt spannend nei Features vir

Meta huet viru kuerzem seng v57 Softwareupdate fir Meta Quest Headsets ugekënnegt, fir eng Rei vun neie Features ze bréngen fir d'Benotzererfarung ze verbesseren. D'Aktualiséierung enthält méi Personnalisatiounsoptioune fir Avataren, eng net verschéckt Message Feature, Grupplinks, verbesserte Beweegungsfäegkeeten, an e rebranded Explore Feed.

Ee vun de bemierkenswäerten Ergänzunge sinn déi verstäerkte Avatar Personnalisatiounsoptiounen. D'Benotzer hunn elo Zougang zu Faarfschieber fir hire gewënschten Hauttéin, Hoerfaarf an Wenkbrauwen ze kreéieren. Dëst erlaabt eng méi präzis Duerstellung vum Benotzer seng real-Liewen Erscheinung. Meta huet och nei Make-up- a Gesiichtslackoptiounen bäigefüügt.

A fréieren Updates huet Meta nei Kierperformen agefouert, verbessert Hoer a Kleedertexturen, an huet souguer Avataren Been ginn. Dës Verbesserunge si gutt opgeholl ginn, an déi lafend Entwécklungen am Avatar Creator weider d'Gesamterfahrung ze verbesseren.

D'unsend Message Feature ass eng aner spannend Ergänzung. D'Benotzer hunn elo d'Fäegkeet fir Bildmessagen souwuel am VR wéi och an der Meta Quest mobil App ze schécken. Dës Fonktioun erlaabt eng gréisser Kontroll iwwer Gespréicher an erlaabt dem Sender e Message zréckzéien. Zousätzlech ginn souwuel de Sender wéi den Empfänger informéiert wann e Message net geschéckt gëtt.

Fir Gruppinteraktiounen ze erliichteren, huet Meta Grupplinks agefouert. D'Benotzer kënnen einfach Frënn invitéieren fir an hire Grupp matzemaachen andeems se e Link generéieren an et an VR oder all Messagerie Plattform deelen. Dëst mécht et méi einfach mat Frënn an der virtueller Realitéit ze verbannen an ze kollaboréieren.

Horizon Home, de virtuelle Raum wou d'Benotzer géigesäiteg hir Haiser kënne besichen, erlaabt elo fräi Form Beweegung. Dëst bedeit datt d'Benotzer hir virtuell Haiser kënnen entdecken andeems se fräi am Heemëmfeld teleportéieren. Andeems Dir de Controller-Daumstick no vir dréckt an op eng Plaz am Heem zielt, kënnen d'Benotzer sech ronderëm bewegen an all Eck vun hirem virtuelle Raum entdecken.

Meta huet och e puer aner kleng Updates gemaach fir d'Benotzererfarung ze verbesseren. Den Explore Feed gouf als Horizon Feed ëmbenannt, wat d'Konsistenz mam Horizon Worlds Branding erlaabt. D'Benotzer kënnen elo de Mikrofonaudio par défaut ausschalten wann se Videoen ophuelen a verschidde Apps gläichzäiteg benotzen, sou datt se nahtlos tëscht Meenungen wiesselen. Zousätzlech ass d'Grenzwarnung an e puer Apps mat gemëschte Realitéitserfarungen deaktivéiert fir Ënnerbriechungen ze vermeiden.

De v57 Update rullt de Moment op Meta Quest Pro a Meta Quest 2 Headsets, mat méi Features, déi erwaart ginn um Meta sengem Upëff vum Connect Event. Mat dësen neien Ergänzunge setzt Meta weider seng virtuell Realitéit Plattform ze verbesseren an de Benotzer eng méi immersiv an personaliséierbar Erfahrung ze bidden.

Quellen: Meta