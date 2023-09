"Fréiere Bachelor, Matty J, gëtt ALDI's Inaugural Chief Packing Officer for Charity"

TV Perséinlechkeet Matthew Johnson, populär bekannt als Matty J, gouf als ALDI Australien den éischte Chief Packing Officer (CPO) ausgewielt. An dëser Roll féiert de Matty J dem ALDI säin inaugurellen Sakverpackungsservice, mat all Erléis un déi australesch Kannerkriibs Charity, Camp Quality.

D'Clientë kënnen den $ 2 VIPacking Service wielen, wat hinnen erlaabt ze relaxen, während de Matty J an aner Bagpacker hir Epicerie behandelen. Si wäerten och Kaffi am Geschäft zerwéiert ginn, während se waarden. De Bagverpackungsservice fënnt am ALDI sengem Brookvale Store zu Sydney e Samschdeg 16 September statt, ab 8:30 Auer.

D'ALDI ënnerstëtzt Camp Quality zënter 2020 an huet iwwer $ 5.3 Milliounen un d'Wuelfillen gespent, wat méi wéi 5,662 Kanner, déi vu Kriibs betraff sinn, erlaabt u Fräizäitprogrammer matzemaachen. Fir de Charity weider ze hëllefen, wäert ALDI all Clientspenden, déi am Geschäft oder online gemaach ginn, bis zum Wäert vun $ 100,000 passen.

De Matty J huet seng Begeeschterung an Dankbarkeet ausgedréckt fir als CPO gewielt ze ginn, a seet: "Ech denken gär datt ech eng gewësse Fäegkeet hunn wann et drëm geet Epicerie ze packen, awer ech hunn meng Geschwindegkeet, Beweeglechkeet an Technik gebastelt, an Ech freeën mech esou vill Poschen ze packen wéi ech kann fir dëse groussen Zweck.“

ALDI Managing Director zu NSW, Alex Foster, betount d'Wichtegkeet vum Matty J fir déi "gëllene Reegele vun der Verpackung" ze respektéieren, sou wéi schwéier Saachen um Buedem ze setzen a méi hell Saache uewen, a garantéiert datt fragil Saache wéi Brout net gepresst ginn.

Zousätzlech, Camp Quality Wueren, wéi T-Shirten, Hüts, Sonnebrëller, Waasserfläschen, a Wrappabeier, wäerten d'nächst Woch an ALDI Geschäfter ze kafen sinn. All Fongen aus dëse Verkaf gesammelt wäerten zu Fräizäitprogrammer fir Kanner mat Kriibs bäidroen.

Am Allgemengen, dem Matty J seng Participatioun als ALDI's CPO an de Bag Packing Service zielt fir Fongen fir Campqualitéit ze sammelen an Ënnerstëtzung, Erhuelung a Spaass Erfarunge fir Kanner mat Kriibs ze bidden, fir sécherzestellen datt se hir Rees mat spezialiséierter Betreiung, enger ënnerstëtzender Gemeinschaft an Alter kënnen navigéieren. -passende pädagogesch Programmer.

