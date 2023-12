D'Police ënnersicht Alterkatioun a Schéissfäll an der Downtown Pittsburgh Greyhound Station

Zwee Persoune goufen no engem Sträit a Schéisserei an der Stad Pittsburgh Greyhound Gare an d'Spidol bruecht. Den Tëschefall ass ëm 6:40 Auer geschitt, an huet eng Äntwert vun der lokaler Police an Noutmedizinesch Servicer gefrot.

Laut Pittsburgh Public Safety ass d'Sträit op engem Bus entfalen, deen op Pittsburgh erakoum. Berichter suggeréieren datt zwee Männer sech an engem erhëtzten Argument engagéiert hunn, wat zu enger geféierlecher Eskalatioun féiert. Glécklecherweis waren zwee Agenten aus dem Procureur Général zoufälleg an der Géigend, an hunn Zeie gesinn, wéi ee Mann deen aneren mat engem Messer menacéiert huet, hie versicht ze stiechen.

Aenzeien berichten datt den Sträit an de Concours bei de Bussen gefall ass, an d'Agenten forcéiert hunn ze intervenéieren. Trotz widderholl Ufroe fir d'Waff ze falen, huet de Mann, deen d'Messer markéiert huet, refuséiert ze respektéieren, wat zu den Agenten gefouert huet hir Waffen ze schéissen. De Verdächtege krut Schéisswonnen um Bauch a Këscht.

Op der Szen hunn d'Enquêteuren e puer Beweismarker bei de Bussen entdeckt, déi d'Intensitéit vum Sträit uginn. De blesséierte Verdächtege gouf direkt an kriteschen Zoustand an d'Spidol transportéiert a gouf operéiert. Mëttlerweil huet déi aner Persoun, déi an der Konfrontatioun involvéiert war, e Kappverletzung kritt a gouf och fir Behandlung an d'Spidol bruecht.

D'Police vu Pittsburgh huet eng Enquête iwwer den Tëschefall lancéiert, konzentréiert sech op d'Evenementer, déi am Bus virum Sträit geschitt sinn. Beamten schaffen fir méi Informatioun ze sammelen fir d'Faktoren ze bestëmmen déi zu dëser gewaltsam Episod gefouert hunn.

Wéi d'Enquête weider geet, bleift d'Pittsburgh Gemeinschaft gäeren no Updates iwwer dësen onrouege Virfall.