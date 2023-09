D'Svalbox Digital Model Database: Spär déi geologesch Wonner vu Svalbard

By

De Svalbard Archipel, am Polarkrees, ass eng wäit ewech an Erausfuerderung fir Geowëssenschaftler ze studéieren. Wéi och ëmmer, déi nei agefouert Svalbox Digital Model Database (DMDb) ännert d'Spill andeems se fräi zougänglech digital Outcrop Modeller (DOMs) a geowëssenschaftlech Daten vun dësem geologesch divers Gebitt ubidden.

Digital Outcrop Modeller sinn dreidimensional Representatioune vu geologeschen Outcrops, déi d'Art a Weis wéi Geowëssenschaftler schaffen revolutionéiert hunn. De Svalbox DMDb integréiert dës Modeller mat aneren Donnéeën, dorënner 3D Drone Footage, fir eng ëmfaassend Ressource fir Fuerscher, Educateuren an Industriefachleit ze kreéieren.

Wat de Svalbox DMDb ënnerscheet ass seng Anhale mat FAIR Prinzipien, wat d'Donnéeën ze fannen, accessibel, interoperabel a wiederverwendbar mécht. All Entrée an der Datebank enthält souwuel rau Input wéi och veraarbecht Ausgangsdaten, a gëtt en DOI fir Tracabilitéit an Zitatiounszwecker zougewisen.

D'Datebank ass d'Resultat vu Joeren Aarbecht an Iteratiounen vu Fuerscher wéi de Peter Betlem, deen d'Noutwennegkeet vun enger digitaler Infrastruktur unerkannt huet fir déi grouss Quantitéit vun Dronendaten, déi während Feldkampagnen gesammelt goufen, ze archivéieren. D'Svalbox DMDb ënnerstëtzt net nëmmen d'Fuerschung, awer déngt och als wäertvoll Léierhëllef, wat d'Wëssenschaftler erlaabt onzougängleche Siten z'entdecken an op Expeditioune virzebereeden.

D'Datebank huet schonn zu Zesummenaarbecht a Publikatiounen gefouert, wat seng Wichtegkeet als Ressource fir wëssenschaftlech Fuerschung demonstréiert. D'Svalbox DMDb bewahrt déi verännert Arktis Landschaft a säi geologescht Potenzial, bitt wäertvoll Abléck fir zukünfteg Generatiounen.

Eng bemierkenswäert Feature, déi am Geospherepabeier beliicht ass, ass de Festningen Profil, dem Svalbard seng eenzeg Geotop. Dëse Profil bitt eng Rees duerch 400 Millioune Joer geologesch Geschicht, wat d'Fuerscher erlaabt an d'Zäit zréckzekommen a vertikal Stratigraphie ze studéieren.

Insgesamt späert d'Svalbox DMDb d'geologesch Wonner vum Svalbard op, wat Geowëssenschaftler erlaabt dës eenzegaarteg Regioun ze studéieren an ze verstoen. Mat senger erweiderter Sammlung vun digitale Outcrop Modeller ass d'Datebank bereet fir weider eng vital Roll an der wëssenschaftlecher Fuerschung an der Ausbildung ze spillen.

