Apple's iPhone 15 stellt Next-Gen Wireless Charging Standard vir

Apple huet viru kuerzem seng nei iPhone 15 Opstellung enthüllt, an ee vun de Schlëssel Highlights ass seng Ënnerstëtzung fir Qi2, déi lescht Generatioun vum Qi Wireless Ladestandard, zesumme mat der existéierender MagSafe Technologie. Dëst mécht den iPhone 15 den éischte Smartphone deen den neie Qi2 Ladestandard huet. Qi2 gouf fir d'éischt vun Apple am Januar 2023 ugekënnegt.

Wat heescht dat fir iPhone 15 Benotzer? Gutt, et heescht datt se elo hir iPhones mat Net-MagSafe drahtlose Ladegeräter laden kënnen ouni Kompromëss op Geschwindegkeet. Virdru benotzt en Anker Wireless Ladegeräter, zum Beispill, géif d'Ladegeschwindegkeet op 7.5W limitéieren. Am Géigesaz, konnt de MagSafe Ladegeräter bis zu 15W Laden ubidden, effektiv d'Geschwindegkeet verduebelt. Wéi och ëmmer, mat den neie Qi2 drahtlose Ladegeräter, déi bis zu 15W ënnerstëtzen, kënnen iPhone 15 Benotzer elo déiselwecht séier Ladegeschwindegkeet erliewen wéi mat der Apple MagSafe Technologie.

Mä dat ass net alles. Qi2, baséiert op Apple's MagSafe, benotzt och Magnete fir den iPhone sécher un den Ladegeräter ze befestigen, fir eng stabil an zouverléisseg Ladeerfahrung ze garantéieren. Dëst bedeit datt d'Benotzer d'Bequemlechkeet an d'Liichtegkeet vu MagSafe weider kënne genéissen wärend se vun der méi breeder Kompatibilitéit vum Qi Standard profitéieren.

Nieft der verbesserter Geschwindegkeet an der Kompatibilitéit bitt d'Adoptioun vum Qi2 Standard och d'Méiglechkeet fir Hiersteller fir MagSafe-kompatibel Accessoiren zu méi bezuelbare Präisser ze bidden. Well Qi2 keng Lizenzgebühren vun Apple involvéiert, mécht et d'Potenzial op fir eng méi breet Palette vu budgetfrëndlechen Optiounen fir Clienten.

Wann Dir no vir kuckt, gëtt erwaart datt Qi2 an Zukunft nach méi séier Opluedgeschwindegkeet wäert ënnerstëtzen. Wéi méi Qi2-kompatibel Ladegeräter um Maart verfügbar sinn, kënnen iPhone Benotzer déi Apparater hunn, déi den neie Standard ënnerstëtzen, fäeg sinn dës verstäerkte Ladefäegkeeten voll ze profitéieren.

Quellen: Apple Wonderlust Event