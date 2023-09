Panasonic lancéiert nei G-Serie Kamera mat Phase Hybrid AF

Panasonic ass agestallt fir muer, Dënschdeg 12. September eng nei Kamera z'entdecken, mat engem Live-gestreamte Event um 10:00 EDT / 15:00 BST. D'Tagline fir déi nei Kamera, "nei Phase", seet datt et Panasonic's Hybrid Phase Detect Autofocus (AF) System wäert hunn, virdru agefouert an hire Vollframe S-Serie Kameraen. Dës Ukënnegung ass héich erwaart well et déi éischt G-Serie Kamera vu Panasonic ass fir dës fortgeschratt AF Technologie ze integréieren.

D'Allusioun op eng nei Phas ass méiglecherweis eng Referenz op den Hybrid Phase Detect AF System, dee positiv Bewäertunge kritt huet fir seng verbessert Fokusfäegkeeten. Dës Technologie gouf fir d'éischt an de Panasonic S5 II an S5 IIX Kameraen agefouert, an elo schéngt et datt et säin Debut an der G-Serie Kameraopstellung wäert maachen.

De Video Teaser fir déi kommend Kamera weist prominent e riesegen dréinen "G" Logo, wat beweist datt dëst wierklech eng Micro Four Thirds (MFT) Kamera wäert sinn. D'MFT Mount Illustratioun bestätegt dës Spekulatioun weider.

Et ass derwäert ze bemierken datt Panasonic keen neien MFT-Kierper zënter dem Panasonic Lumix GH6 verëffentlecht huet, deen am Februar 2022 gestart gouf. De GH6 feelt Phase Detectioun AF, sou datt d'Inklusioun vun dëser Feature an der kommender Kamera eng spannend Entwécklung ass.

Industrie Rumeuren zirkuléieren iwwer eng nei G-Serie Kamera mat Phase Hybrid AF, an et schéngt datt Panasonic dës Erwaardungen wäert liwweren. Wéi mir op déi offiziell Ukënnegung waarden, gi Spekulatiounen héich iwwer déi potenziell Features an Verbesserungen déi dës Kamera op de Maart bréngt. Bleift ofgeschloss fir méi Detailer wéi mir den Event liewen a liwweren eis Abléck a Kommentarer iwwer déi nei G-Serie Kamera vu Panasonic.

Quellen:

- Youtube

- Instagram

- Facebook

- Rezent Rumeuren aus Industrie Insider.