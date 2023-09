LITTLE GOODY TWO SHOES PREVIEW: ENG Mëschung vu BI-SHOUJO Schéinheet AN Horror

Little Goody Two Shoes ass en zukünfteg narrativ gedriwwen Horrorspill dat d'Bi-Shoujo Ästhetik mat engem europäeschen Duerfëmfeld ëmfaasst. Entwéckelt vun AstralShift, kombinéiert d'Spill Elementer vun de Bridder Grimm Mäerchen mat der Bedrohung vu rosen Stadbewunner an dem Terror vu Fleesch iessen Päiperleken. Am Spill iwwerhuelen d'Spiller d'Roll vum Elise, en ambitiéist Meedchen dat probéiert räich ze ginn an aus hirem bescheidenen Liewen ze flüchten.

D'Demo gewisen op PAX West 2023 huet Spiller erlaabt dat mysteriéist Kieferberg Village z'entdecken, duerch Dungeons ze navigéieren a mat verschiddene Personnagen an der Stad interagéieren. D'Spill weist beandrockend Cinematics an immersive Storylines, mat engem Fokus op d'Schafung vun engem donkelen Twist op der traditioneller Mäerchenanime Aventure. Als Elise mussen d'Spiller alldeeglech Aufgaben am Dag ofgeschloss ginn, während se an der Nuecht déi däischterste Geheimnisser vum Bësch entdecken.

Ee vun de Schlëssel Spillelementer am Little Goody Two Shoes ass d'Gestioun vum Ruff. D'Spiller mussen hire Ruff iwwerwaachen fir ze vermeiden datt se als "vum Däiwel" ugesi ginn an déi witchy Strofe konfrontéieren déi mat him kommen. D'Spill erlaabt och Spiller hir eege Weeër ze setzen, Puzzel ze léisen, a sënnvoll Bezéiungen opzebauen. Visuell Sprooch spillt eng entscheedend Roll am Spill, well d'Spiller mussen Ëmweltpuzzel léisen an d'Ëmgéigend zu hirem Virdeel benotzen.

Little Goody Two Shoes weist hand-illustréiert Konscht vun den Entwéckler bei AstralShift, déi eng konsequent Ästhetik iwwer déi dreemend an donkel Elementer vum Spill behalen. D'Demo huet den nostalgeschen Anime-Stil an den immersive Horroratmosphär vum Spill gewisen, wat et e Standout um Konventiounsbuedem mécht.

Och wann e Verëffentlechungsdatum nach net ugekënnegt gouf, weist Little Goody Two Shoes Verspriechen als intrigéierend RPG mat enger faszinéierender Mëschung vu Bi-Shoujo Schéinheet an Horror.

