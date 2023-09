Lian Li O11D EVO XL: E personaliséierbaren a Feature-räiche PC Fall

De Lian Li O11D EVO XL ass déi lescht Offer vun der taiwanesescher Komponentfirma Lian Li. Bekannt fir seng Premium PC Fäll a Fans, Lian Li huet mam däitsche Hardware Reviewer der8auer zesummegeschafft fir e grousse Fall ze kreéieren deen eng breet Palette vu Featuren a Personnalisatiounsoptiounen ubitt.

Miessung bei (D) 522mm x (W) 304mm x (H) 531.9mm, ass den O11D EVO XL en upsized Modell vum fréiere O11D EVO. Et ënnerstëtzt verschidde Motherboard Gréissten, dorënner E-ATX, ATX, Micro-ATX, a Mini-ITX. De Fall huet e Stahlrahmen, 4.0mm temperéiert Glasplacke, an Aluminiumakzenter.

Ee vun de Standout Feature vum O11D EVO XL ass seng Ënnerstëtzung fir flësseg Ofkillung. Et kann bis zu dräi Heizkierper vu bis zu 420 mm an der Gréisst aménagéieren, mat Optiounen fir d'Installatioun uewen, op der Säit oder ënnen vum Fall. Zousätzlech kann een eenzegen 120mm Heizkierper mat dem Fallauspuff verbonne sinn. De Motherboard Schacht ass Héicht justierbar, wat eng bequem Installatioun an Upassung vu flëssege Killsystemer erlaabt.

Kabelmanagement ass och eng Prioritéit am Design vum O11D EVO XL. De Fall enthält Bänner fir all Schnouer hannert dem Motherboard verstoppt ze halen, fir e proppert an organiséiert Interieur ze garantéieren.

Späicheroptiounen am O11D EVO XL si vill. Et ginn dräi 2.5-Zoll SSD Slots hannert dem Motherboard Schacht an zwee rotéierbar Drive Käfeg, déi bis zu véier 2.5-Zoll oder 3.5-Zoll Späicherfueren ënnerstëtzen. D'Drive Käfeg hunn pre-routed Muecht an SATA Verbindungen fir einfach Installatioun.

Den O11D EVO XL bitt Flexibilitéit a senger Orientéierung. Och wann et standardiséiert ass, kann de Fall komplett ëmgedréint ginn fir Benotzer déi e lénksorientéierte Vitrinebau léiwer maachen. De Fall enthält och eng nei designt GPU Anti-Sag Klammer fir grouss Grafikkaarten z'ënnerstëtzen, souwéi Tool-gratis GPU Klameren déi de PCIe Expansiounslot deckt magnetesch ofsécheren.

Insgesamt ass de Lian Li O11D EVO XL en héich personaliséierbare PC Fall mat engem Fokus op Flëssegkühlen a Kabelmanagement. Seng Ënnerstëtzung fir verschidde Heizkierper, justierbar Motherboard Schacht, a vill Späicheroptiounen maachen et eng Topwahl fir Enthusiaster, déi e performante a gutt organiséierte System sichen.

