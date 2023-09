League of Legends Spiller enttäuscht mam Blue Essence Emporium

League of Legends Spiller hunn éierlech de Retour vum Blue Essence Emporium virausgesot, an hoffen op sënnvoll Belounungen fir hir accumuléiert Blue Essence ze verbréngen. Wéi och ëmmer, d'Ëmsetzung vum Emporium huet vill Fans enttäuscht vum onglécklechen Inhalt, deen ugebuede gëtt.

Blue Essence, eng Währung an der League of Legends, tendéiert ze accumuléieren eemol d'Spiller all d'Champions opgehuewe hunn. Rune Säiten, Numm Ännerungen, an e puer aner kleng Optiounen sinn fir Akaf mat Blue Essence sinn, mä vill Spiller fannen selwer mat engem iwwerschësseg vun dëser Währung a limitéiert Weeër et ze benotzen.

De Blue Essence Emporium sollt dëst Thema unzegoen andeems d'Spiller verlockende Belounungen ubidden, déi mat hirer gelagerter Blue Essence kaaft kënne ginn. Och wann Riot Games Verbesserunge versprach hunn, fillen d'Spiller datt d'Emporium net un d'Erwaardunge gefall ass a bitt nach manner Optiounen wéi viru sengem Hiatus.

E puer vun der Enttäuschung staamt aus der Verontreiung vu Mystery Ikon a Ward Hautkëschten, souwéi Chromas mat limitéierter Editioun. Ausserdeem huet den Zougang zum Emporium selwer bewisen eng Erausfuerderung fir vill Spiller op sengem Start ze sinn.

Et ass derwäert ze notéieren datt d'Spiller op méi Belounungen gehofft hunn no der Kontrovers ronderëm déi deier "Cosmic Erasure" Haut fir Jhin. Vill laangjärege Spiller hu sech no zefriddestellend Belounungen verlaangt ouni zousätzlech Suen ze verbréngen.

Trotz dëse Frustratiounen hunn d'Spiller méi Enttäuschung ausgedréckt wéi Roserei géint Riot Games. Si wollten einfach e Wee fir d'Währung ze benotzen déi se duerch Joere vun Engagement fir d'Spill verdéngt hunn.

Riot Games huet nach net ugekënnegt ob Ännerunge fir den Inhalt verfügbar am Blue Essence Emporium gemaach ginn als Äntwert op Spiller Feedback. Wéi et elo zweemol am Joer geschitt, sinn d'Fans hoffnungsvoll datt zukünfteg Iteratiounen vum Emporium méi attraktiv Optioune fir hir accumuléiert Blue Essence ubidden.

