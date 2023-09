Ass et sécher dem Shahrukh Khan säi leschte Film online ze kucken?

Mat dem Opstig vun illegalen Websäiten um Internet ass et verlockend déi lescht Filmer erofzelueden an ze kucken, dorënner Shahrukh Khan's, vun onerlaabten Quellen. Wéi och ëmmer, dës Method ass illegal a kann zu Konsequenze féieren wann se gefaange ginn. Wann Dir Filmer vun enger Drëtt Partei Websäit oder Handy App erofluet, ass et entscheedend fir d'Risiken bewosst ze sinn.

An Indien gëtt d'Download vu Filmer vun illegalen Plattformen als Piraterie ugesinn an ass duerch Gesetz bestrooft. Och wann Websäiten déi behaapten déi lescht Filmer ze hunn fonnt ginn, ass et unzeroden se ze vermeiden. Piratéiert Filmer op esou Websäiten deelen kann zu enger Urheberrechtsverletzungsfuerderung féieren (Copyright Act 1957). Vill Pirate Websäite goufen an de leschte Joeren an Indien zougemaach.

Dës Websäite enthalen dacks Viren, Malware an aner täuschend Elementer, déi Är perséinlech Geräter schuede kënnen an Är perséinlech Informatioun kompromittéieren, dorënner Bankkonten. Andeems Dir bewosst dem Shahrukh Khan säi leschte Film vun enger net autoriséierter Plattform erofluet, kënnt Dir juristesch Konsequenze stellen. D'Cinematograph Act vun 1952 seet datt jiddereen, deen u Piraterie schëlleg fonnt gëtt, Prisongsstrof vu bis zu dräi Joer oder eng Geldstrof vun zéng lakhs riskéiert.

Wann Dir léiwer Filmer legal kuckt an ouni Risiken ze huelen, betruecht Iech op eng OTT Plattform ze abonnéieren. Hautdesdaags ginn Filmer op OTT Plattformen just e puer Méint no hirer Theaterrelease verëffentlecht. Dir kënnt d'Freed erliewen dem Shahrukh Khan säi leschte Film am Komfort vun Ärem Heem ze kucken. Ausserdeem, wann Dir legal streamt, kënnt Dir vun der Qualitéit an Integritéit vum Video sécher sinn.

Schlussendlech ass et ëmmer ubruecht d'Ënnerhalungsindustrie z'ënnerstëtzen andeems Dir Filmer an de Kinoen kuckt oder op legal Streaming Plattformen abonnéiert. Filmer genéissen an engem Kinosall bitt eng eenzegaarteg Erfahrung déi net doheem ka replizéiert ginn. Wann Dir schonn e Film illegal erofgelueden hutt, ass et essentiell en ze läschen an net an Zukunft mat esou Aktivitéiten ze verwinnen.

Definitiounen:

- Piraterie: Déi onerlaabt Kopie a Verdeelung vun auteursrechtleche Materialien.

- OTT (Over-the-Top) Plattformen: Streaming Servicer déi Inhalt direkt un Zuschauer iwwer den Internet ubidden, déi traditionell Kabel- oder Satelliten Ubidder ëmgoen.

Quellen: Cinematograph Act 1952