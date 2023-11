Ass de Google Nest Hub Wäert ze kafen?

Wéi mir an d'Vakanzenzäit erakommen, froe vill Leit sech ob de Google Nest Hub nach ëmmer e gudde Kaf ass a sengem aktuellen Zoustand. Am leschte Joer goufen et méi Feature-Entfernunge wéi Ergänzunge fir den Nest Hub an den Hub Max. Wéi och ëmmer, trotz dësen Ännerungen, ginn et nach ëmmer vill Grënn firwat den Nest Hub derwäert ass ze berécksiichtegen.

Ee vun den Haaptgrënn fir den Nest Hub ze kafen ass seng Funktionalitéit als Musek Streaming Apparat a Google Home Controller. Wann Dir haaptsächlech no engem Apparat sicht deen Musek spille kann an Är Smart Home Geräter kontrolléiere kann, ass den Nest Hub eng super Optioun, besonnesch wann et reduzéiert gëtt.

Den 2nd-Gen Nest Hub vun 2021, normalerweis bei $ 99.99 Präis, ass de Moment fir $ 49.99 verfügbar. Et bitt all wesentlech Funktiounen a kann Är Musek Streaming a Smart Home Kontroll Bedierfnesser einfach erfëllen. Den 2019 Nest Hub Max, op der anerer Säit, gëtt bei $ 129 vun $ 229 geprägt a bitt besser Spriecher, eng Kamera, e gréissere Bildschierm, an zousätzlech Funktionalitéit wéi eng ëmmer op Auer a geleeëntleche Video Playback.

Wéi och ëmmer, eng Suerg ass datt Google keng sënnvoll Updates geliwwert huet oder d'Zukunft vum Assistant fir den Nest Hub opgedeckt huet. De Smart Display UI ass gréisstendeels onverännert bliwwen, an et gëtt e Mangel un Innovatioun oder nei Features am Verglach mat aneren ähnlechen Apparater um Maart.

Ausserdeem goufen et Reklamatiounen iwwer den Assistent mat der Zäit "méi domm" ze ginn anstatt ze verbesseren. Den aktuelle Fokus vu Google schéngt op den $ 499 Pixel Tablet ze sinn, awer den Nest Hub huet nach ëmmer eng Plaz um Maart wéinst sengem nidderegen Präispunkt a Bezuelbarkeet.

Och wann et onwahrscheinlech ass datt Google geschwënn en neien Fuchsia-ugedriwwenen Nest Hub verëffentlecht, ass et wichteg fir si den Assistant Upgrade ze maachen fir et méi konversativ ze maachen a besser d'Benotzerbefehle ze verstoen. Dëst géif hëllefen den Nest Hub kompetitiv ze halen an e puer vun de Bedenken iwwer seng Funktionalitéit unzegoen.

Als Conclusioun, trotz dem Mangel u bedeitende Updates a Featuren, kann den Nest Hub nach ëmmer e wäertvolle Kaf sinn fir déi, déi haaptsächlech no engem Museksstreamingapparat a Smart Home Controller sichen. Wéi och ëmmer, Google muss investéiere fir d'Fäegkeeten vum Assistant ze verbesseren fir déi laangfristeg Viabilitéit vum Nest Hub a säi Ruff um Maart ze garantéieren.

FAQ

1. Kann den Nest Hub Smart Heem Geräter kontrolléieren?

Jo, den Nest Hub erlaabt Iech Smart Home Geräter vu verschiddene Hiersteller ze kontrolléieren.

2. Wat sinn d'Haaptmerkmale vum Nest Hub?

Den Nest Hub bitt Features wéi Musikstreaming, Smart Home Kontroll, Diashows, Timer / Alarmfunktiounen a Wiederupdates.

3. Gëtt et geschwënn eng méi nei Versioun vum Nest Hub?

Et ass onwahrscheinlech datt en neien Fuchsia-ugedriwwenen Nest Hub an der nächster Zukunft verëffentlecht gëtt. Google ass méi fokusséiert op aner Apparater wéi de Pixel Tablet.

4. Gëtt den Assistent mat der Zäit besser?

E puer Benotzer hu gemellt datt den Assistant mat der Zäit "méi domm" gëtt anstatt ze verbesseren. Google muss schaffen fir den Assistant méi konversativ ze maachen a besser ze verstoen Benotzerbefehle.

5. Ginn existéierend Spriecher an Affichage ofgeschaaft?

Google ass onwahrscheinlech d'Ënnerstëtzung fir existent Spriecher an Affichage an der nächster Zukunft opzehalen, well se wäit benotzt ginn an d'Enn vun der Ënnerstëtzung kéint de Ruff vun der Firma schueden.