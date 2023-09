Den iPhone 16 an iPhone 16 Plus fir 8GB Memory an A17 Bionic Chip ze hunn

Laut engem Tech Analyst bei Haitong International Securities, kommen déi kommend iPhone 16 an iPhone 16 Plus Modeller mat 8GB Erënnerung a ginn ugedriwwe vun engem A17 Bionic Chip hiergestallt mam TSMC N3E Prozess. Dëst markéiert eng bedeitend Erhéijung vum RAM am Verglach mat den aktuellen iPhone Modeller.

D'Standard iPhone Modeller hunn 6GB Erënnerung zënter dem iPhone 13 am Joer 2021, an dësen Trend gëtt erwaart weider mam iPhone 15 an iPhone 15 Plus. Wéi och ëmmer, et ass den iPhone 15 Pro an den iPhone 15 Pro Max déi als éischt 8GB Erënnerung wäert hunn. Dëst bedeit datt den A17 Bionic Chip a erhéicht Erënnerung vun de Pro Modeller am Joer 2023 op d'Standardmodeller e Joer méi spéit erofkommen.

D'A17 an A18 Bionic Chips, déi an der iPhone 16 Opstellung benotzt ginn, ginn mam TSMC N3E Prozess fabrizéiert, wat e verstäerkte 3nm Node ass. Den A17 Bionic Chip, erwaart am iPhone 15 Pro an iPhone 15 Pro Max benotzt ze ginn, wäert Apple säin éischten Chip sinn deen mat engem 3nm Fabrikatiounsprozess hiergestallt gëtt. Dëst wäert zu bedeitende Leeschtungs- an Effizienzverbesserungen am Verglach zu der viregter Generatioun Chips resultéieren.

Et ass derwäert ze notéieren datt den A17 Bionic Chip, deen am iPhone 15 Pro an iPhone 15 Pro Max benotzt gëtt, mam TSMC N3B Prozess hiergestallt gëtt. Wéi och ëmmer, Apple wiesselt op den N3E Prozess fir den iPhone 16 an iPhone 16 Plus. Den N3B Prozess ass dem TSMC säin originelle 3nm Node erstallt an Zesummenaarbecht mat Apple, während N3E e méi einfachen a méi zougänglechen Node ass deen déi meescht aner TSMC Clienten benotzen. N3E bitt besser Leeschtung awer huet Effizienz Ausgläich am Verglach zum N3B.

Dës Ännerung am Fabrikatiounsprozess fir den A17 Bionic Chip gouf ufanks als Käschte-Schnëttmoossnam gerücht. Wéi och ëmmer, et schéngt datt Apple gewëllt ass dëse Schalter ze maachen, wat zu enger reduzéierter Effizienz awer besserer Gesamtleeschtung féiere kann.

D'Entscheedung fir den N3E Prozess fir den A17 Bionic Chip ze benotzen entsprécht och d'Rumeuren, déi op Weibo am Juni gedeelt goufen. Et gouf spekuléiert datt Apple dës Ännerung géif maachen, obwuel et zu där Zäit als onwahrscheinlech ugesi gouf.

Dem Apple säi Choix fir vun N3B op N3E ze wiesselen implizéiert och datt d'Firma seng zukünfteg Chips muss nei designen fir vun de Fortschrëtter vun TSMC ze profitéieren. N3B gouf als Test Node entworf an ass net kompatibel mat TSMC Nofolger Prozesser wéi N3P, N3X, an N3S.

Ursprénglech huet Apple geplangt den N3B-Prozess fir den A16 Bionic Chip ze benotzen, awer wéinst Timingprobleemer hu se missen zréck op N4. Et ass méiglech datt Apple den N3B CPU an den GPU Kerndesign benotzt ursprénglech fir den A16 Bionic Chip fir déi initial A17 Chips geduecht, ier se op d'Original A17 Designs mat N3E spéider am Joer 2024 iwwerginn.

Als Conclusioun sinn den iPhone 16 an iPhone 16 Plus agestallt fir eng bedeitend Erhéijung vun der Erënnerung mat 8GB ze bidden a gëtt ugedriwwen vum A17 Bionic Chip fabrizéiert mam TSMC N3E Prozess. Dës Ännerung vum Fabrikatiounsprozess kann zu enger verbesserter Leeschtung resultéieren, obwuel et e puer Ausgläicher an der Effizienz kéint sinn.

Quellen:

- MacRumors iwwer Jeff Pu, Hong Kong Investitiounsfirma Haitong International Securities