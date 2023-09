Apple verëffentlecht den iPhone 15 mat Upgrades a erhéicht Präisser

Apple ass agestallt fir säin neiste Smartphone, den iPhone 15, en Dënschdeg ze lancéieren. Analysten virauszesoen datt den neie Modell mat verschiddenen Upgrades kënnt, awer och erhéicht Präisser fir verschidde Versiounen. Zousätzlech zum iPhone 15 gëtt Apple erwaart och nei Versioune vun der Apple Watch an AirPods z'entdecken.

Laut Berichter wäert den iPhone 15 eng verbessert Kamera an en USB-C Ladeport hunn. Wärend d'Präisser vum Standard iPhone 15 an iPhone 15 Plus onverännert bleiwen, ginn d'Top-End Modeller, den iPhone 15 Pro an iPhone 15 Pro Max, erwaart eng bedeitend Präiserhéijung ze gesinn. Den iPhone 15 Pro konnt e Präiserhéijung vu bis zu $100 gesinn, wat säin Gesamtpräis op $1,099 bréngt, während den iPhone 15 Pro Max e Sprong vu bis zu $200 gesinn kann, e Präis vun $1,299 z'erreechen.

Déi deier Versioune vum iPhone 15 bidden erweidert Späichere, méi laang Batterieliewen, méi séier Datenübertragungsgeschwindegkeet an Titanframes. Apple hofft d'Konsumenten op dës méi deier Optiounen ze féieren. D'Pro Modeller lafen och op den neien A17 Bionic Chipsatzprozessor.

All Versioune vum iPhone 15 enthalen en USB-C Ladehafen, wat Flexibilitéit ubitt fir Konsumenten déi net-Apple Ladegeräter léiwer maachen. Eng aner nei Feature ass d'Dynamic Island, eng Sektioun uewen um Display deen Alarmer oder Fortschrëtterupdates liwwert.

Den Apple CEO, Tim Cook, huet gesot datt den iPhone en integralen Deel vum Liewen vun de Leit ginn ass, well et wichteg Informatioune wéi Gesondheets- a Bankdaten späichert a fir Bezuelungen benotzt gëtt. Trotzdem huet Apple e verlängerten Réckgang am iPhone Verkaf konfrontéiert, wéi am rezenten Akommesbericht gesi gouf, wou iPhone Einnahmen 2.4% gefall sinn am Verglach zum selwechten Zäitraum d'Joer virdrun.

D'iPhone 15 Ukënnegung fënnt en Dënschdeg um 1 Auer ET statt a kann online op der Apple Websäit gekuckt ginn. Den neien iPhone gëtt erwaart um 22. September ze verkafen.

