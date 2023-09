Opreegung baut wéi Apple sech virbereet fir den iPhone 15 ze verëffentlechen

Et gëtt e Gefill vun Erwaardung wéi Apple sech op seng lescht iPhone lancéiert, agestallt fir bestëmmte Mäert den 22. September 2023 ze schloen. D'Optioun fir den Apparat virzebestellen ass ab dem Apple Launch Event den 12. September verfügbar. 15 gëtt erwaart e puer nei Fonctiounen ze bréngen, dorënner eng ëmgebaut Kamera, en anere Ladeport, an e méi liichte Design. Apple zielt op den Erfolleg vu fréiere Generatiounen mat dëse Verbesserungen ze bauen.

Präis tëscht $ 999 fir d'Standard Editioun an $ 2,100 fir den iPhone 15 Ultra, dee mat verstäerkter Haltbarkeet bitt, huet den iPhone 15 scho bedeitende Buzz um Maart generéiert. Fir déi, déi gären hir Hänn op dat lescht Apparat kréien, ass d'Waarden net laang, well et wäert op Mäert wéi d'USA, UK an Indien den 22. September verëffentlecht ginn.

Fir eng fréi Bestellung ze sécheren, kënne Virbestellunge fir den iPhone 15 direkt nom Apple Launch Event plazéiert ginn. Besicht einfach d'Apple Websäit a befollegt d'Instruktioune. Denkt drun datt et eng zousätzlech 10 Deeg dauert bis den Apparat ukomm ass.

Den iPhone 15 Ultra féiert de Pack a punkto Spezifikatioune. Et huet e 6.1-Zoll OLED Touchscreen, en A17 Bionic Chip Prozessor, an Optiounen fir 6GB oder 8GB RAM. Den Apparat bitt och e Metal Réck, eng 48MP Focus Camera, eng 13MP Front Kamera, a Späicheroptiounen rangéiert vun 128GB bis e ganz 2TB. Mat enger 3500 mAh Batterie, séier Ladefäegkeet, a Betrib op iOS, bréngt den iPhone 15 Ultra fortgeschratt Technologie fir d'Benotzer. Zousätzlech ënnerstëtzt et Dual SIM Fäegkeeten (Sim + eSIM) a drahtlos Laden.

Dem Apple säin Thema fir dëst Joer Event, genannt 'Wonderlust', proposéiert e Fokus fir d'Konnektivitéit fir Benotzer ze verbesseren, besonnesch op Fernplazen. Dëst Thema weist datt Apple zielt d'Bequemlechkeet an d'Benotzerfrëndlechkeet vum iPhone 15 ze verbesseren fir Individuen déi ronderëm d'Welt reesen oder a Beräicher mat limitéierter Netzwierkdeckung. Den Apparat ass entwéckelt fir verschidde Wiederkonditiounen ze widderstoen an d'Satellitkonnektivitéit ze verbesseren, d'Vertrauen op konventionell Signaler ze reduzéieren.

Mat sengem imminente Start a villverspriechende Featuren ass den iPhone 15 prett fir en anere Hit fir Apple ze sinn. Clienten waarden op d'Chance fir déi lescht Fortschrëtter an der mobiler Technologie ze erliewen.

