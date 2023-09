Apple annoncéiert iPhone 15 Präisser an Disponibilitéit

By

Apple huet d'Präisser an d'Disponibilitéit vun hiren neien iPhone 15 Modeller opgedeckt. Den iPhone 15 Pro Max fänkt bei $ 1,199 an den USA mat 256 GB Späicheren un, während de méi klengen iPhone 15 Pro bei $ 999 mat 128 GB Späichere fänkt. D'128GB Konfiguratioun fir den iPhone 14 Pro Max wäert net méi ze kafen sinn.

All déi nei iPhone 15 Modeller wäerten ab Freideg, September 15 fir Bestellung verfügbar sinn, a wäerten de Freideg, September 22 an iwwer 40 Länner a Regiounen starten.

Zousätzlech zu de Präis- an Disponibilitéitsinformatioune ginn et Rumeuren datt den iPhone 15 Pro bis zu 10 Prozent méi hell ka sinn wéi den iPhone 14 Pro wéinst engem neie Midframe aus Grad 5 Titan. MacRumors huet déi exakt Dimensiounen vun den iPhone 15 Modeller kritt.

Apple's Event ass geplangt fir Dënschdeg, September 12, um 10 Auer Pazifik Zäit. D'Evenement gëtt live op YouTube an op der Apple Websäit gestreamt. D'Fans vu méi klengen Telefone kënnen enttäuscht sinn, well Rumeuren suggeréieren datt den iPhone Mini no sengem dräi Joer Laf gestoppt ka ginn.

Apple Retail Personal gëtt gemellt fir d'Clienten z'informéieren iwwer de Wiessel op USB-C Laden Accessoiren fir d'iPhone 15 Serie. D'Clientë ginn virgewarnt datt existent Lightning Opluedkabel net mat den neien Apparater kompatibel sinn.

Mat der Ukënnegung vu Präisser an Disponibilitéit kënnen Apple Fans elo virbereeden hir nei iPhone 15 Modeller ze bestellen an déi lescht Features a Verbesserunge vun Apple säi Flaggschëff Smartphones ze erliewen.

Definitiounen:

- iPhone 15: Déi lescht Smartphone Serie verëffentlecht vun Apple.

- iPhone 15 Pro Max: Dee méi groussen a méi fortgeschrattene Modell vun der iPhone 15 Serie.

- iPhone 15 Pro: De méi klengen a méi bezuelbare Modell vun der iPhone 15 Serie.

- Grad 5 Titan: Eng Aart vun Titanlegierung bekannt fir seng Kraaft a liicht Eegeschaften.

Quellen: Apple News, MacRumors