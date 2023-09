Apple stellt den iPhone 15 Pro mat A17 Pro Chip vir: Méi séier Leeschtung a Raytracing Kapazitéit

By

Apple huet déi lescht Ergänzung zu senger iPhone Lineup enthüllt, den iPhone 15 Pro, mat dem mächtege A17 Pro Chip. Dësen neien Apple Silicon Chip gëtt mat engem modernen 3 Nanometer Prozess hiergestallt a bitt beandrockend 19 Milliarde Transistoren. Den A17 Pro Chip liwwert net nëmmen eng 10% Erhéijung vun der Leeschtung fir d'High-Performance Cores, awer weist och eng bemierkenswäert 20% Verbesserung vun der GPU Leeschtung. Mat dësen Verbesserungen ass den iPhone 15 Pro agestallt fir seng Positioun als de schnellsten Smartphone um Maart ze halen.

Ee vun de groussen Highlights vum A17 Pro Chip ass seng Fäegkeet fir Hardware-beschleunegt Raytracing z'ënnerstëtzen, eng Feature déi virdru nëmmen an High-End Spillkonsolen a PCs verfügbar ass. Mat dëser Technologie kann den iPhone 15 Pro héich realistesch Beliichtungsrendering an Echtzäit liwweren, wouduerch et den éischte Smartphone ass fir dësen Niveau vu grafescher Kapazitéit z'erreechen.

Ausserdeem huet Apple den A17 Pro Chip mat engem USB-3 Controller ausgestatt, wat Datenübertragungsgeschwindegkeet vu bis zu 10 Gbps duerch den USB-C Hafen vum iPhone 15 Pro erlaabt. Dëst stellt eng bedeitend Verbesserung am Verglach mat den eelere USB-2 Geschwindegkeeten, déi vum Lightning Hafen ënnerstëtzt ginn, fir d'Benotzer eng méi séier a méi effizient Verbindung fir Dateien a Multimedia Inhalt ze transferéieren.

Den iPhone 15 Pro, ugedriwwen duerch den A17 Pro Chip, wäert verfügbar sinn fir Virbestellung ab dëse Freideg, mat Verkaf am Geschäft starten den 22. September. Wéi Apple weider d'Grenze vun der Smartphone Technologie dréckt, versprécht den iPhone 15 Pro liwwert eng onparalleléiert Benotzererfarung mat senger aussergewéinlecher Leeschtung a modernsten Features.

Quellen:

- Äppel