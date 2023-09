Apple huet Rumeuren bis zu 8GB RAM fir iPhone 15 Pro Modeller ze bidden

By

No rezente Rumeuren, Apple plangt vläicht bis zu 8GB RAM fir seng iPhone 15 Pro Modeller ze bidden. Och wann et keng Ännerunge vun den internen Späicherkonfiguratiounen gëtt, wäerten d'Clienten nach ëmmer eng Rei vun Optiounen hunn fir ze wielen.

Berichter suggeréieren datt Apple déi existent Späicheroptioune fir déi nei iPhone-Opstellung getest huet, wat heescht datt déi virdru gerüchtern 2TB Optioun net verfügbar ass. Amplaz kënnen d'Clienten aus 128GB, 256GB, 512GB, an 1TB Optiounen wielen.

Och wann et net kloer ass wéi ee spezifesche Modell de RAM Boost kritt, gouf et erwähnt datt Apple souwuel 6GB wéi 8GB LPDDR5 DRAM getest huet. Spekulatiounen proposéiere datt déi verschidde RAM Optiounen op der gewielter Späicherkapazitéit baséiert kënnen, ähnlech wéi et mam iPad Pro funktionnéiert.

Wat d'Liwweranten ugeet, gëtt gesot datt Apple mat Hiersteller wéi Samsung, Micron a SK Hynix fir de RAM schafft. Dës Firme sinn och potenziell Fournisseuren fir d'Lagerung, zesumme mat Western Digital a Kioxia.

Wéi déi offiziell Ukënnegung vun der iPhone 15 Opstellung Approche, wäert et interessant sinn ze gesinn ob dës Rumeuren stëmmen. Apple Fans waarden op d'Entdeckung vun den neien Apparater an d'Bestätegung vun hiren Spezifikatioune.

Quellen:

- Source Artikel Titel: *"A17 kéint 8GB vum RAM hunn"*

- Source: AppleInsider