Apple bitt Made-in-India iPhone Modeller um Launch Day

Apple huet e wesentleche Schrëtt geholl fir seng Versuergungsketteninfrastruktur iwwer China auszebauen andeems se nei Made-in-India iPhone Modeller um Startdag verkafen. Wärend Apple fir eng Zäit iPhonen an Indien fabrizéiert huet, sinn d'Produktiounspläng typesch hannert de primäre Versammlungsanlagen a China hannerlooss. Wéi och ëmmer, d'Zäitspalt tëscht der Verfügbarkeet vun indesche-gemaachte iPhone Modeller an hirem September Start ass iwwer d'Jore graduell reduzéiert. D'lescht Joer waren Made-in-India iPhone 14 Modeller an der Versuergungskette nëmmen ongeféier sechs bis aacht Wochen no hirem Debut verfügbar.

Dëst Joer geet den Trend weider well den iPhone 15 déi éischte Kéier wäert sinn datt en Indien-produzéierten Apple-Apparat vun der leschter Generatioun um éischten Dag vum Verkaf verfügbar ass. D'Produktioun vun iPhone 15 Eenheeten an Indien huet am Ufank August ugefaang. Wéi och ëmmer, et sollt bemierkt ginn datt wärend Indien Fabriken den iPhone 15 an iPhone 15 Plus produzéieren, d'Versammlung vun de meeschte Premium iPhone 15 Pro an iPhone 15 Pro Max Modeller nach ëmmer op China ofhängeg ass.

Trotzdem ass d'Disponibilitéit vun Made-in-India iPhone 15 Eenheeten beim Start e wesentleche Schrëtt a Richtung Apple laangfristeg Pläng fir d'Vertraue vu China fir d'Fabrikatioun ze reduzéieren. De Moment sinn Apple Fournisseuren an Indien fir ongeféier 7% vun der Gesamtzuel vun iPhones weltwäit hiergestallt.

Quellen:

1. Bloomberg