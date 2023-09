Apple Event 2023: iPhone 15 Serie an Apple Watch Series 9 starten

Apple Event 2023 huet d'Opmierksamkeet vu Leit ronderëm d'Welt gefaangen, besonnesch Apple Fans an déi interesséiert en neien iPhone ze kafen. Wärend dësem Event lancéiert Apple seng héich erwaart iPhone 15 Serie an déi lescht Iteratioun vu senger Apple Watch, der Serie 9.

Laut Berichter wäert den iPhone 15 direkt no sengem weltwäite Start an Indien verfügbar sinn. Dëst ass e wesentleche Réckgang vu fréiere Startstrategien, wou iPhone Verkaf an Indien vill méi spéit ugefaang huet wéi déi global Verëffentlechung. Bloomberg, zitéiert zouverlässeg Quellen, huet opgedeckt datt d'Versammlung vum iPhone 15 an Indien stattfënnt, wat d'prompt Disponibilitéit vun dësem Modell am Land erméiglecht.

Wéi och ëmmer, et bleift onkloer ob all Varianten, dorënner den iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus an iPhone Pro Max, direkt an Indien verfügbar sinn. Historesch sinn d'Pro Varianten e bësse méi spéit an Indien debutéiert, an hir Versammlung fënnt net am Land statt.

Den Apple Event 2023 fänkt um 10:30 PM Indian Standard Time un. Zuschauer kënnen de Live Event op der offizieller Apple Websäit an YouTube kucken. D'Evenement gëtt direkt vum Apple Park, dem Sëtz vun der Firma, live gestreamt. Mir wäerten och Live Updates op eiser Websäit ubidden, Iech iwwer déi lescht Featuren an Ukënnegung iwwer den iPhone 15 an aner Produkter informéiert ze halen.

Quellen: Bloomberg