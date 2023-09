iPhone 15 Start Event 2023: Nei Smartphone Serie enthüllt

By

Apple ass agestallt fir seng héich erwaart nächst Smartphone Serie, den iPhone 15, op engem Event mam Numm "Wonderlust" z'entdecken. D'Evenement fënnt um 10:30 Auer IST statt, mat der Firma erwaart de Verkafsdatum fir d'iPhone 15 Serie matzedeelen. Leaks suggeréieren datt déi nei iPhones mat engem Android-ähnlechen Type-C Ladehafen a verbesserte Kamerafeatures kommen.

Zousätzlech zum iPhone 15 wäert Apple och aner Produkter wéi Airpods a Watches lancéieren. Wéi och ëmmer, d'Haaptattraktioun vum Event wäert ouni Zweifel d'iPhone 15 Serie sinn.

Apple Fans kënnen den iPhone 15 Start Event live op Apple TV an dem offiziellen YouTube Kanal vun Apple gratis kucken. D'Evenement fënnt den 12. September um 10:30 Auer IST statt.

Experten an Analysten virauszesoen datt d'Präisser vun der iPhone 15 Serie $ 100 méi héich sinn wéi virdrun Modeller. An Indien gëtt de Basismodell vum iPhone 15 erwaart bei $ 899 oder Rs 90,000 unzefänken, während den iPhone 15 Plus bei $ 999 geprägt ka ginn.

De Basismodell vum iPhone 15 wäert e 6.1-Zoll Display an 128GB Späichere weisen, während den iPhone 15 Plus mat engem méi groussen 6.7-Zoll Bildschierm kënnt. Den iPhone 15 gëtt rumoréiert mat dem A17 bionesche Chip ze kommen, verbessert Batterieliewen, Titankanten, verstäerkte Kamerafäegkeeten a verschidde Softwareupgrades.

Et gëtt och Spekulatiounen ronderëm den iPhone 15 Pro Max, deen e Periskop Teleobjektiv kann hunn. Dësen Apparat gëtt erwaart bedeitend Opmierksamkeet beim Event ze sammelen.

Insgesamt versprécht den iPhone 15 Start Event eng nei a spannend Smartphone Serie mat verstäerkte Featuren a Fäegkeeten z'entdecken. Apple-Enthusiaster ronderëm d'Welt waarden op déi offiziell Ukënnegung a weider Detailer iwwer den iPhone 15.

