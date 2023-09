Apple Event: iPhone 15 Start a Wiesselt vum Lightning op USB-C

By

Apple ass agestallt fir eng grouss Ukënnegung bei sengem Upëff vum Event ze maachen, enthüllt den héich erwaarten iPhone 15. Eng vun de gréissten Ännerungen, déi mat dësem neie Modell erwaart ginn, ass de Schalter vum Lightning Hafen op den USB-C Hafen. Och wann dës Ännerung déi, déi no Apparatkonsolidéierung sichen, begeeschteren kann, ass et méiglecherweis d'Benotzer ze frustréieren déi an nei Kabelen investéiere mussen.

Niewent dem iPhone 15 an 15 Pro gëtt Apple och erwaart déi lescht Versioune vun hirer populärer Smartwatch aféieren, dorënner d'Apple Watch Series 9 an Apple Watch Ultra 2. Dës Updates ginn erwaart op intern Verbesserungen ze fokusséieren anstatt drastesch Design Ännerungen.

Zousätzlech zu den neien Apparater gëtt et Rumeuren datt Apple eng Rei Accessoiren aus méi nohaltege Materialien enthüllt. Et kënnen och Aktualiséierunge fir den AirPods Pro Fall sinn, en iwwerginn op USB-C Konnektivitéit.

D'Evenement, geplangt fir um 1PM ET / 10AM PT unzefänken, gëtt um Apple sengem YouTube Kanal live gestreamt. Participanten vun der perséinlecher Presentatioun kréien méiglecherweis Informatioun liicht virun der gestreamter Versioun. Fir aktualiséiert ze bleiwen iwwer déi lescht Neiegkeeten an Detailer, verfollegt mat Live Berichterstattung vum Apple Event Team, inklusiv Fotoen a Videoen.

