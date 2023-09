Apple's September Event weist Updates op iPhone, AirPods an Apple Watch

By

Wärend dem Apple héich erwaarten September 12th Event war de Fokus virun allem op de Start vum neien iPhone 15. Apple huet awer och Updates fir aner Produkter enthüllt, dorënner d'AirPods an Apple Watch Lineup.

Ee vun de gréisseren Updates, déi rumoréiert gi mat der iPhone 15-Opstellung kommen, ass d'Zousatz vun USB-C. Dëst bedeit datt déi nei iPhones endlech op de wäit benotzte USB-C Standard wiesselen, an den Apple's propriétaire Lightning Connector ersetzen. Dës Ännerung ass am Aklang mat de kommende Reglementer vun der Europäescher Unioun. Den iPhone 15 gëtt bei $ 799 fir en 128GB Modell geprägt, während den iPhone 15 Plus bei $ 899 fir eng 128GB Versioun fänkt.

Zousätzlech zu den iPhone Updates huet Apple ugekënnegt datt den AirPods Pro elo mat engem USB-C Ladefall kënnt. Dëst alignéiert dem Apple säi graduelle Verréckelung fir den USB-C Connector iwwer seng Apparater ze benotzen, dorënner de Mac, iPad, an Accessoiren wéi d'Apple TV 4K Fernsteierung. Apple huet och e revidéiert Pair vu senge verkabelte EarPods agefouert, déi USB-C enthalen.

D'Apple Watch Opstellung krut och e puer Updates, mat Rumeuren, déi e méi däischter Titan Fall fir de Flaggschëff Watch Ultra 2 an en aktualiséierten S9 Chip fir d'Watch Series 9 suggeréieren. Apple huet nei FineWoven Bands aus engem mëllen Stoffmaterial mam Numm Microtwill gewisen. Dës Bande ginn a verschiddene Faarwen verfügbar an déngen als Ersatz fir déi erofgaang Qualitéit Liederoffer.

Am Allgemengen, Apple's September Event huet eng Rei vun Updates an nei Features fir seng Produkter gewisen. Vun der Zousatz vun USB-C op d'iPhone 15 Lineup bis zur Aféierung vu FineWoven Bands fir d'Apple Watch, Apple setzt weider fir seng Geräter ze innovéieren an ze verbesseren.

Definitiounen:

- USB-C: En Universal Connector Standard deen Opluedstatiounen, Datenübertragung an Audio / Video Output erlaabt.

- Lightning Connector: Apple's propriétaire Connector fir Laden an Datentransfer op Apple Apparater benotzt.

- FineWoven: E mëllt Stoffmaterial agefouert vun Apple als Ersatz fir Lieder op Apple Watch Bands an iPhone Fäll.

