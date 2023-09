TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche: A Unique Collaboration

D'Zesummenaarbecht tëscht TAG Heuer a Porsche huet zu der Kreatioun vun der innovativer TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche Auer gefouert. Dës Chronograph Auer baséiert op dem TAG Heuer sengem "Glasbox" Design a weist e 42mm x 14.9mm Fall mat engem kuppelen Saphirkristall, deen eng einfach Liesbarkeet an all Winkel erlaabt. D'Auer ass verfügbar an 18k rose Gold mat engem beige Zifferblatt oder Stahl mat engem sëlweren Zifferblatt, déi allebéid rhodium-plated Stonn a Minutt Hänn hunn.

Wat dës Auer ënnerscheet ass seng eenzegaarteg TH20-08 Bewegung. D'Bewegung dréit d'Chronograph Hand, déi beschleunegt wéi de Geschwindegkeetsmeter vun engem Auto. Wann de Chronograph gestart ass, deckt d'Hand séier en Drëttel vum Ziffer an 9.1 Sekonnen. Wéi och ëmmer, wéi et weider den Zifferen ëmkreest, verlangsamt se lues a lues bis et un der Spëtzt kënnt a fänkt erëm mat enger schneller Geschwindegkeet un. Dës Feature bitt eng visuell dynamesch an engagéierend Erfahrung.

TAG Heuer huet seng "Glasbox" Carreras Linn mat verschiddene Modeller erweidert fir verschidde Virléiften ze këmmeren. De Carrera Chronosprint x Porsche füügt eng aner faszinéierend Optioun fir Auerenthusiaster a Fans vun der ikonescher Autosmark. Déi eenzegaarteg Bewegung vun der Auer an Zesummenaarbecht mat Porsche maachen et e Standout um Maart.

Den TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche gëtt bei 9,000 CHF fir d'Stolversioun an 23,000 CHF fir d'Roségold Versioun geprägt. Dës Zesummenaarbecht ass en Testament vun der Kreativitéit an Innovatioun déi souwuel TAG Heuer wéi och Porsche op den Dësch bréngen.

