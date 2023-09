Intel verëffentlecht Grafike Driver Update fir Starfield Spiller

Intel huet en neie Grafike Chauffer ausgerullt, Versioun 31.0.101.4672, speziell fir Benotzer vu senger Arc A-Serie an Iris Xe GPUs entwéckelt, déi dat héich erwaart Spill Starfield spillen. Dësen Update adresséiert verschidde Probleemer déi Spiller begéint hunn, dorënner méi séier Laaschtzäiten, verbessert Stabilitéit a reduzéiert visuell Artefakte.

Beim Start vum Starfield am fréien Zougang hunn Intel Arc Grafikkaart Besëtzer vill Glitches a Käfere konfrontéiert, déi hir Spillerfahrung zerstéiert hunn. E puer vun dësen Themen ware besonnesch bemierkbar, sou wéi d'Spill net lancéiert oder kuerz nom Start ofbriechen. Virdrun war et iwwerraschend datt Intel kee Spill-ready Chauffer prett huet fir dësen héich erwaarten Titel, berécksiichtegt hir Streckrekord fir aktualiséiert Treiber an Optimisatiounen ze liwweren.

Wéi och ëmmer, e Beta Driver Update gouf virun e puer Deeg verëffentlecht, wat d'Arc GPU Benotzer erlaabt endlech an d'Spill ze verdéiwen, och wann et a senger fréier Zougangsstadium. Intel huet bestätegt datt dësen Beta-Treiber weider Verfeinerung an Tuning erliewt fir eng optimal Leeschtung ze garantéieren.

Déi lescht Grafik Chauffer, 31.0.101.4672 WHQL, adresséiert verschidde spezifesch Themen am Zesummenhang mat Starfield, dorënner bedeitend Reduktioun vun de Spilllaaschtzäiten, Stabilitéitsverbesserungen a Fixer fir Texturkorruptiounen a Szeneflicker.

Trotz dëse Fixer ginn et nach ëmmer bekannte Probleemer am Spill, un deem Intel aktiv schafft, sou wéi Applikatiounsinstabilitéit a bestëmmte Beräicher, Texturflicker op Liichtquellen, a kleng Texturdetailer op spezifesch Objeten. Intel adresséiert och Probleemer mat anere Software Titelen, dorënner Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Halo Infinite, Dead by Daylight, Topaz Video AI, an Adobe After Effects.

Ausserdeem ënnersicht Intel onerklärlech Erhéijunge vun der Fangeschwindegkeet fir Arc GPUs. D'Spiller solle weiderhin déi héich-preset oder niddereg Astellunge fir déi bescht Stabilitéit auswielen.

Fir eng ëmfaassend Analyse vum Starfield seng Leeschtung op verschiddene Grafikkaarte verëffentlecht vun 2017 bis haut, kuckt op eise Starfield PC Performance Guide.

