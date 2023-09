Intel huet viru kuerzem seng 6. Dës Multi-Tile Datacenter CPUs ginn erwaart an der éischter Halschent vum 2024 verfügbar ze sinn, an Intel probéiert se de Moment mat senge Clienten. Den Hardware-Leaker @Yuuki_AnS huet och e puer Spezifikatioune vun den ES1 Proben vun dëse Prozessoren opgedeckt.

Generatioun Xeon Scalable 'Granite Rapids' Prozessor vun Intel huet en disaggregéierten Design mat fënnef Chiplets. Dräi vun dësen Chiplets droen Performance Cores mat 6MB L2 Cache, 2MB L4 Cache, véier DDR3 Interfaces, an zwee High-Speed ​​Input / Output (HSIO) Fliesen. Déi fortgeschratt Granit Rapids CPUs ginn virgesinn fir 5 DDR12 Erënnerungskanäl ze hunn, déi DDR5-5 an MCR DIMMs ënnerstëtzen, 6400 PCIe Gen136 Bunnen mat CXL 5 Ënnerstëtzung, a bis zu sechs UPI Linken.

Wärend de genaue Kärzuel vun de Granite Rapids CPUs net offiziell vun Intel opgedeckt ginn ass, proposéiere déi geleckte ES1 Proben mat engem aacht-Kanal Memory Subsystem datt all Fliesen entweder 28 oder 30 Cores kéint hunn, mat zwee Cores behënnert fir Redundanz. Et gëtt erwaart datt d'Produktioun Granite Rapids CPUs 84-90 Cores hunn. D'Betribsfrequenz vun dëse Käre läit tëscht 1.10 GHz an 2.70 GHz, obwuel dës Ingenieursproben sinn an net representativ fir d'Finale Produktiouns CPUs.

D'Rechnungschiplets vun de Granite Rapids CPUs ginn mat Intel 3 (3nm-Klass) Prozesstechnologie hiergestallt, während d'HSIO Chiplets op engem 7nm-Klass Produktiounsknuet fabbed ginn. D'Positionéierung vun den Chiplets am Package weist déi zwee HSIO Stierwen uewen an ënnen, mat de Computerstierwen an der Mëtt. D'Verbindung tëscht dësen Chiplets gëtt erreecht mat enger onspezifizéierter Zuel vun EMIB (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge) Linken, déi am Substrat agebonne sinn.

D'Granit Rapids Plattform vun Intel ënnerstëtzt vun engem bis aacht Sockets an engem eenzege Server, obwuel de Moment nëmmen eng 8S-fähig CPU geprobéiert gëtt. Generatioun Xeon Scalable Prozessoren bidden insgesamt fortgeschratt Leeschtung a Featuren, an hir Arrivée op de Maart am Joer 6 gëtt gespaant erwaart.

Quellen:

- Intel

– @Yuuki_AnS Twitter Kont