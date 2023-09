Déi positiv Auswierkunge vu Frëndlechkeet op de Gehir

Frëndlechkeet ass eng Tugend déi vill positiv Auswierkungen op d'Gehir huet. Et profitéiert net nëmmen anerer, awer et profitéiert och eis selwer. Wa mir Frëndlechkeet, Matgefill, Genauegkeet an Empathie vis-à-vis vun aneren an eis selwer weisen, erliewen mir eng Verréckelung an eiser Perspektiv zum Liewen.

Akte vu Frëndlechkeet sinn wëssenschaftlech bewisen datt se e positiven Impakt op eis Stëmmung an allgemeng Wuelbefannen hunn. Wa mir frëndlech mat aneren sinn, stimuléiert et verschidde neurologësch Systemer an eisem Gehir. Dës Stimulatioun aktivéiert Deeler vum Belounungssystem vum Gehir, wat eis e Gefill gëtt fir eppes am Retour ze kréien. Et ass eng géigesäiteg profitabel Erfahrung.

Ee vun de Weeër wéi Frëndlechkeet eist Gehir beaflosst ass andeems Oxytocin fräigelooss gëtt. Dëst Hormon ass verantwortlech fir eis Stëmmung ze stäerken an eis méi mam Liewen verbonnen ze fillen. Andeems mir léif sinn, verbesseren mir net nëmmen d'Wuelbefannen vun aneren, awer och eist eegent Gléck.

Dopamin, en aneren Neurotransmitter, gëtt fräigelooss wa mir an Handlunge vu Frëndlechkeet engagéieren. Dëst gëtt eis e Gefill vu Belounung a Gléck andeems anerer sech gutt fillen. Et ass e positiven Verstäerkungszyklus deen eis encouragéiert weider frëndlech ze sinn.

Wann Serotonin duerch Handlunge vu Frëndlechkeet fräigelooss gëtt, dréit et zu engem Gefill vu Leeschtung bäi. Dëst verbessert eis Selbstschätzung an Selbstvertrauen. Frëndlechkeet hëlleft eis ze erkennen datt mir eppes Schéines an Impakt gemaach hunn.

Akte vu Frëndlechkeet hunn och e physiologeschen Effekt op eise Kierper. Duerch d'Reduktioun vum Cortisolniveau, wat e Stresshormon ass, hëlleft Frëndlechkeet d'Symptomer vum Stress ze entlaaschten. Et fördert e Gefill vu Rou a Wuelbefannen.

Schlussendlech befreien d'Akte vu Frëndlechkeet Endorphinen, déi natierlech Schmerzmittel sinn. Andeems mir Frëndlechkeet weisen, hëllefe mir net nëmmen anerer besser ze fillen, mee mir entlaaschten och eisen eegene kierperleche Péng.

Als Conclusioun, d'Ausübe vu Frëndlechkeet huet vill positiv Auswierkungen op d'Gehir. Vun eis Stëmmung ze stäerken a Stress ze léisen fir d'Selbstschätzung ze verbesseren an d'Wuelbefannen ze förderen, Akte vu Frëndlechkeet profitéieren souwuel de Giver wéi den Empfänger. Et ass en einfachen awer mächtege Wee fir e positiven Ënnerscheed an der Welt ze maachen.

