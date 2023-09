Mega's Xbox 360 Replica Kit hëlt Iech zréck op d'Herrlechkeetsdeeg

Mega huet e build-it-yourself Xbox 360 Replica Kit enthüllt deen d'Nostalgie vun der beschter Konsole vu Microsoft erfaasst. De Kit enthält 1,342 Stécker déi an eng 3:4 Skala Replika vun der wäisser Xbox 360 Konsole versammelen. Et huet och e wäisse Wireless Controller an eng Kopie Kopie vum ikonesche Halo 3 Spill.

Obwuel net eng funktionéierend Konsole ass, huet Mega e puer beandrockend Detailer am Kit abegraff. D'Replika huet Aarbechtsliichter an eng faux eraushuelbar Festplack, erënnert un d'Deeg wou Microsoft $ 100 fir nëmmen 20 GB Späichere gelueden huet. Zousätzlech füügt en Disk Drive un d'Authentizitéit vun der Replika. Interessanterweis behaapt Mega datt d'Installatioun vun der abegraff Halo 3 Disc "de Motherboard aktivéiert", obwuel d'Spezifizitéite vun dëser Feature onkloer bleiwen.

Mega huet dëse Kit fir 18 Joer a méi entworf, bitt eng belountend an usprochsvoll Bauerfahrung. Den Xbox 360 Replica Kit ass de Moment verfügbar fir Virbestellung duerch Target, Präis bei $ 149.99. Et soll den 8. Oktober lancéiert ginn, fir Fans vun der Xbox 360 eng Trip down Memory Lane ze bidden.

Am Allgemengen ass de Mega's Xbox 360 Replica Kit e lëschtege Projet fir déi, déi eng speziell Affinitéit fir Microsoft senger ikonescher Konsol hunn. Mat senger Opmierksamkeet op Detailer an nostalgescher Appel, versprécht et d'Magie vum Halo 3 Startdag an d'Freed vum Spill op der Original Xbox 360 nei ze kreéieren.

