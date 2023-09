Apple stellt nei iCloud+ Storage Tiers vir: 6TB an 12TB

By

Apple huet kierzlech säi Publikum iwwerrascht mat der Ukënnegung vun zwee neien Niveauen fir säi Cloud Storage Abonnement, iCloud+. Gezielt virun allem u Fotografen a Filmemacher déi vill Späichere fir hiren Inhalt erfuerderen, dës nei Abonnementspläng sinn gebonnen opmierksam ze maachen. D'Entdeckung huet en Donnerwieder vun de Leit verdéngt, wat op eng staark Nofro fir erhéicht Späicherkapazitéit beweist.

Ënnert der aktueller Präisstruktur bitt iCloud+ Abonnenten 50GB fir $0.99 pro Mount, 200GB fir $2.99 ​​pro Mount, an 2TB fir $9.99 pro Mount. Mat der Aféierung vun den 6TB an 12TB Pläng kënnen d'Benotzer elo wesentlech méi grouss Quantitéiten un Daten späicheren. Wärend den duerchschnëttleche Konsument vläicht net sou grouss Späichere brauch, professionnell Fotografen a Filmemacher déi déi lescht iPhone 15 Modeller mat verstäerkte Kamerafäegkeeten benotzen, wäerten dës Pläng extrem wäertvoll fannen.

Och wann Apple déi exakt Präisser fir déi nei Späicherniveauen net opgedeckt huet, kënne mir eng gebilt Erklärung baséieren op déi existent Tariffer. Et ass méiglech datt den 6TB Abonnement net méi wéi $ 30 pro Mount kascht, während den 12TB Tier ongeféier $ 60 pro Mount soll variéieren. Am Verglach, Google d'Späicherespläng fir 5TB an 10TB vun Daten gi bei $ 24.99 respektiv $ 49.99 pro Mount geprägt, déi ähnlech Präispunkte weisen.

Zousätzlech zu der verstäerkter Späicherkapazitéit, wäerte iCloud+ Abonnente weiderhin déi existent Privatsphär Feature genéissen, dorënner Hide My Email a Private Relay. Dës Funktiounen zielen d'Benotzerdaten ze schützen an eng sécher Surferfahrung ze garantéieren. Mat iCloud+ bitt souwuel erweidert Späichere wéi och verstäerkte Privatsphär, Apple bitt weider eng ëmfaassend an zouverlässeg Cloud Storage Service fir seng Benotzer.

Source:

– Dem Marques Brownlee säin Tweet: https://twitter.com/MKBHD/status/1435465209062140930