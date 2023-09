D'IBM Software Division erfuerdert d'Mataarbechter fir op d'mannst 3 Deeg an der Woch op de Büro zréckzekommen

D'IBM Software Divisioun huet e Retour-zu-Büro-Mandat erausginn, wat d'Mataarbechter erfuerdert fir op d'mannst dräi Deeg an der Woch am Büro ze sinn. Am Géigesaz zu ähnlechen Mandater, déi vun aneren Tech Risen wéi Amazon, Google, Meta a Zoom ëmgesat goufen, gëlt d'IBM Ufuerderung fir Mataarbechter weltwäit, net nëmmen déi an den USA.

D'Entscheedung gouf duerch en internen Blogpost geschriwwen vum Kareem Yusuf, Senior Vice President fir Product Management, an Dinesh Nirmal, Senior Vice President fir Produkter. De Blogpost huet uginn datt d'Mataarbechter bannent engem 50 Meile Radius vun engem IBM Büro am Ufank betraff sinn, während déi méi wäit ewech wunnen fir de Moment befreit sinn. Et bleift awer onkloer wéini dës Mataarbechter och gefuerdert sinn op de Büro zréckzekommen.

De Blog Post betount d'Wichtegkeet vun der perséinlecher Zesummenaarbecht fir d'Kultur an d'Geschäftsziler vun IBM. De Moment schafft nëmmen ee vu véier IBM Software Mataarbechter dräi Deeg an der Woch am Büro, awer d'Divisioun zielt dëst op dräi a véier bis Oktober ze erhéijen.

Dem IBM seng Entscheedung fir e Retour op de Büro ze mandatéieren kënnt nodeems de CEO Arvind Krishna Pläng ugekënnegt huet AI Technologie ze benotzen fir ongeféier 8,000 Aarbechtsplazen ze ersetzen. Dëst beinhalt Rollen déi keng Clientinteraktioun involvéieren an Backoffice Funktiounen wéi mënschlech Ressourcen. D'Firma wëlles ongeféier 30% vun dëse Rollen an den nächste fënnef Joer automatiséieren.

Et ass onkloer ob d'Net-Konformitéit mat den neie Präsenz Ufuerderunge zu Disziplinaraktioun oder Kënnegung resultéiert, well IBM keng Klärung zu dësem Thema geliwwert huet. D'Firma huet och net adresséiert ob aner Divisiounen bannent IBM ähnlech Mandater ëmsetzen.

Insgesamt weist de Retour-zu-Büro-Mandat vun der Software Divisioun vun IBM eng Verréckelung vun der Aarbechtsarrangementer wéi Firme sichen eng perséinlech Zesummenaarbecht mat de potenziellen Virdeeler vun der Fernaarbecht ze balanséieren. Source: Bloomberg, The Register.