D'Margaret Howe Lovatt huet 10 Wochen an engem Ënnerwaasserhaus mat engem Delfin mam Numm Peter als Deel vun engem NASA-finanzéierten Experiment an den 1960er verbruecht. D'Zil vum Projet war Delfinen ze léieren d'mënschlech Ried ze verstoen an potenziell ze mimikéieren, mat Hoffnungen ze verstoen wéi d'Mënsche mat extraterrestreschen Wesen kommunizéieren. Den Experiment ass an engem speziell erstallte Komplex mam Numm "The Dolphin House" stattfonnt, wou d'Margaret an de Peter zesumme gelieft hunn.

Wärend hirer Zäit zesummen huet d'Margaret e grousse Problem konfrontéiert wéi de Peter ugefaang intensiv sexuell Drang géint hatt z'entwéckelen. Si huet beschriwwen wéi hien e groussen Interessi un hirer Anatomie géif weisen a sech um Knéi, Fouss an Hand reiwen. Dëst huet d'Margaret an eng schwiereg Positioun gesat, well si huet missen erausfannen, wéi se dem Peter seng Wënsch ëmgoen. Schlussendlech huet si déi onwuel Entscheedung getraff fir seng Drang manuell zefridden ze stellen.

D'Margaret huet insistéiert datt dësen Akt net sexuell vun hirer Säit war, awer éischter e Wee fir d'Bindung mam Peter ze halen a konstant Ënnerbriechungen ze vermeiden. Si huet gegleeft datt et se méi no zesumme bruecht huet an et erlaabt huet him weider kennen ze léieren. Wéi och ëmmer, wéi d'Finanzéierung vum Experiment ausgaang ass, goufen d'Margaret an de Peter getrennt, wat zu dem Peter sengem scheinbaren Akt vum "Suizid" gefouert huet. Hien huet opgehalen ze otmen, ass um Buedem vu sengem Tank gefall a gestuerwen.

Wëssenschaftler sinn opgedeelt ob Delfinen d'mental Kapazitéit hunn fir "Suizid" am mënschleche Sënn vum Wuert ze engagéieren. Wéi och ëmmer, si erkennen datt beonrouegt Déieren selbstzerstéierend Verhalen kënne weisen. Dem Margaret säi Kont vun hirer Zäit mam Peter stellt Froen iwwer d'ethesch Implikatioune vun esou Experimenter an den Impakt op déi emotional Wuelbefannen vun Déieren hunn.

Och wann dëst Experiment a senger Zäit eenzegaarteg an banebrytend wier, déngt et als Erënnerung un d'Wichtegkeet fir d'Wuelbefannen vun Déieren an der wëssenschaftlecher Fuerschung an déi potenziell Konsequenze vun eisen Handlungen ze berücksichtegen.

