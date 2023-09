Nei Technik fir Low-Carbon Urea Produktioun an Denitrifying Ofwaasser

Fuerscher vun der Northwestern University an der University of Toronto hunn eng nei Method entdeckt fir d'Dünger Harnstoff mat elektrifizéierter Synthese ze produzéieren. De Prozess beinhalt d'Konvertéierung vu Kuelendioxid an Offall Stickstoff mat engem Hybrid Katalysator aus Zink a Kupfer. Dës innovativ Technik erlaabt net nëmmen eng niddereg-Kuelestoff-Intensitéit urea Produktioun, mee erlaabt och d'Denitrifikatioun vun Ofwaasser.

D'Produktioun vu syntheteschen Stickstoffdünger, déi wäit an der Landwirtschaft benotzt gëtt, ass de Moment e wichtege Bäitrag zu Kuelestoffemissiounen an Nitrathaltege Oflaf. Nohalteg Léisungen ze fannen fir d'Emissioune vun dëser Industrie ze reduzéieren ass entscheedend, well et all Joer 3% vum weltwäiten Energieverbrauch ausmécht.

D'Fuerschungsteam konzentréiert sech op d'Harnstoffproduktioun well et e verschécktbare, prett-ze-benotzen Dünger ass, deen eng $ 100 Milliarde Industrie duerstellt. Si wollten ënnersichen, ob et méiglech wier Offallstickstoffquellen, ofgeholl CO2 a Stroum ze benotzen fir Harnstoff ze kreéieren.

D'Fuerscher hunn entdeckt datt eng Kombinatioun vun Zénk a Kupfer als Katalysator déi gewënschte chemesch Reaktiounen erliichtert. Si hunn Referenzen aus den 1970er Joren fonnt, déi virgeschloen hunn, datt reng Metaller wéi Zink a Kupfer effektiv kënne sinn a Prozesser mat Kuelendioxid a Stickstoff Konversioun.

Fir d'Machbarkeet an d'Ëmweltimpakt vun der neier Produktiounsstrooss ze bewäerten, gouf eng grëndlech Liewenszyklus Analyse gemaach. D'Analyse weist datt d'Benotzung vun erneierbaren Energiequellen, wéi Solar- oder Wandkraaft, d'Energieemissioune wesentlech reduzéiert huet an de Prozess méi ëmweltfrëndlech gemaach huet.

Wärend de "Magie" Katalysatorverhältnis vu Zink a Kupfer am Ufank duerch Accident entdeckt gouf, hunn d'Fuerscher spéider d'Metalle fein gestëmmt fir eng optimal Leeschtung ze erreechen. Si hunn och computational Modeller applizéiert fir déi ënnerierdesch Mechanismen an Interaktiounen tëscht dem Katalysator a Reaktanten ze verstoen.

Och wann et nach ëmmer e puer Erausfuerderunge sinn ze iwwerwannen virun der Kommerzialiséierung, sou wéi d'Rechnung vu Gëftstoffer an der Waasserbehandlung an d'Erhéijung vun der Operatiounszäit vum Prozess, presentéiert dës Fuerschung eng villverspriechend Approche fir béid Kuelestoff-Harnstoffproduktioun an d'Denitrifikatioun vum Ofwaasser.

Quelle: Nature Catalysis (doi.org/10.1038/s41929-023-01020-4)