En nei entdeckte grénge Koméit mam Numm Nishimura passéiert de Moment vun der Äerd, wat et fir d'éischte Kéier zanter iwwer véier Joerhonnerte sichtbar mécht. Den Amateur japaneschen Astronom Hideo Nishimura den 11. August entdeckt gouf, gouf de Koméit no him benannt. Nishimura huet Biller vum Koméit mat enger Canon Digitalkamera an Teleobjektiv erfaasst, sou datt Astronomen dëse faszinéierenden Himmelskierper studéiere konnten.

Koméite sinn Iwwerreschter vun de Brochstécker, déi aus der Bildung vun eisem Sonnesystem bliwwen sinn. Typesch bleiwen d'Koméite wäit vun der Sonn ewech a bleiwen gefruer, sou datt se onméiglech sinn ze observéieren. Allerdéngs wäert heiansdo e Koméit méi no un d'Sonn beweegen. Wéi d'Hëtzt vun der Sonn dat äisegem Material verdampft, ginn den Dreck an de Stëbs am Koméit fräi, sou datt de Koméiteschwanz entsteet, dee vun der Äerd aus gesi ka ginn.

Dem Nishimura seng Entdeckung ass besonnesch bemierkenswäert am Alter vun den automatiséierten Teleskopen. Amateur Astronomen wéi Nishimura hu méi Schwieregkeete fir nei Entdeckungen ze maachen wéinst der Effizienz vun automatiséierte Systemer. Wéi och ëmmer, dem Nishimura seng Persistenz an Engagement huet sech bezuelt wéi hien de Koméit entdeckt huet ier all automatiséiert Systemer am Weltraum en entdeckt hunn.

Wann Dir interesséiert sidd fir de Koméit Nishimura ze gesinn, ass et de Moment nëmmen aus der nërdlecher Hemisphär ze gesinn. Fir en Abléck ze kréien, erwächt virum Sonnenopgang a kuckt Richtung ëstlechen Horizont. Déi bescht Zäit fir de Koméit ze gesinn ass en Dënschdeg de Moien, wann en am nootste bei der Äerd ass. Nom 17. September ass et am noosten un der Sonn, an dann ass et vun der Südhallefkugel ze gesinn. Fannt d'Stärebild Leo a benotzt eng Spektiv oder e klengen Teleskop fir eng besser Vue.

De Koméit Nishimura bitt eng selten Geleeënheet fir Himmelsgazer en Himmelsevenement ze gesinn, deen nëmmen eemol all puer Joerhonnerte geschitt. Profitéiert vun dëser eenzegaarteger Erfahrung fir d'Schéinheet an d'Geheimnis vun eisem Universum ze beobachten.

