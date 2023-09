Wéi läschen ech eng Adress vu Google Maps

By

Google Maps ass e wäertvollt Tool fir nei Plazen ze navigéieren an z'entdecken, awer et kann eng Zäit kommen wann Dir eng Adress vun Ärem Google Maps Kont läschen musst. Et gi verschidde Grënn firwat Dir eng Adress vu Google Maps wëllt läschen.

Als éischt hutt Dir vläicht eng Adress gespäichert déi Iech net méi relevant ass. Zum Beispill, wann Dir an en neit Haus geplënnert sidd oder eng Aarbechtsplaz gewiesselt hutt, kënnt Dir déi al Adress vun Äre gespäicherten Plazen ewechhuelen.

Privatsphär Bedenken kënnen och e Faktor sinn fir eng Adress vu Google Maps ze läschen. Wann Dir zoufälleg eng perséinlech oder sensibel Plaz gespäichert hutt, sou wéi Är Heemadress, an Dir wëllt se net méi siichtbar oder zougänglech sinn, ass et néideg fir se vun Ärem Kont ze läschen fir Är Privatsphär a Sécherheet ze schützen.

Zousätzlech kann Är gespäichert Adressen declutteréieren kann d'Navigatioun bannent Google Maps méi séier a méi effizient maachen. Andeems Dir al oder irrelevant Adressen ewechhuelt, kënnt Dir d'Sichresultater rationaliséieren an dofir suergen datt nëmmen déi Plazen déi Dir dacks besicht oder braucht fir einfach Zougang gespäichert ginn.

Et ass wichteg ze notéieren datt d'Läsche vun enger Adress vu Google Maps net déi aktuell Plaz oder seng Disponibilitéit op der App beaflosst. D'Adress wäert ëmmer nach fir anerer zougänglech sinn a wäert weider an de Sichresultater optrieden. Amplaz, d'Adress läschen läscht se nëmmen aus Ärer perséinlecher gespäichert Plaz Lëscht.

Fir eng Adress vu Google Maps ze läschen, befollegt dës Schrëtt:

1. Open Google Maps op Ärem mobilen Apparat oder Computer.

2. Umellen op Äre Google Kont.

3. Zougrëff op Är gespäichert Adressen andeems Dir op de Menü Ikon tippt a wielt "Är Plazen."

4. Fannt d'Sektioun "Späichert" a wielt d'Adress déi Dir wëllt läschen.

5. Ewechzehuelen der Adress vun Äre gespäichert Plazen.

Andeems Dir dës Schrëtt verfollegt, kënnt Dir Är gespäichert Plazen relevant halen, Är Privatsphär behalen an Är allgemeng Benotzererfarung mat Google Maps verbesseren.

Definitiounen:

- Google Maps: e Webmapping Service an App, dee vu Google zur Verfügung gestallt gëtt, déi Satellitebiller, Stroossekaarten an 360° Panoramavue ubitt.

- Gespäichert Adressen: Plazen déi e Benotzer bewosst an hirem Google Maps Kont gespäichert huet fir einfach Zougang.

Quellen:

- Keen.