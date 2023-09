Wéi fäerdeg d'Night Elf Heritage Quest Line am World of Warcraft

D'Night Elf Heritage Quest Linn an World of Warcraft bitt Spiller d'Méiglechkeet e spezielle Set vu Rüstung ze verdéngen. Wéi och ëmmer, eng Quest besonnesch, "Stepping into the Shadows", huet Verwirrung a Frustratioun fir Spiller verursaacht. Hei ass e Guide wéi Dir dës Quest erfollegräich ofgeschloss kënnt a weider mat der Night Elf Heritage Quest Linn weiderféiert.

Am "Stepping into the Shadows" mussen d'Spiller sechs Felflame Braziers ausléisen an "entdecken wat an den Tiefe vum Shadow Hold lauert." D'Haaptziel vun dëser Quest ass de Maiev Shadowsong duerch Shadow Hold ze escorten. Et ass wichteg ze notéieren datt de Maiev mat engem ganz luesen Tempo trëppelt, a Spiller musse bei hirer Säit während der ganzer Quest bleiwen.

Wärend der Eskort mussen d'Spiller bannent der bloer Kuppel bleiwen déi Maiev ëmginn. Wann Dir d'Kuppel verloosse wäert de Maiev de Spiller schëlleg an e puer Momenter stoppen bis se zréckkommen. Wann d'Spiller d'Kuppel fir eng laang Zäit verloossen, musse se d'Sich opginn an nei ufänken.

Wéi d'Spiller Shadow Hold mam Maiev traverse mussen, musse se och déi gréng Felflame Braziers ausléisen, déi si laanscht de Wee weist. Soubal sechs Braziers geläscht sinn an d'Spiller um Enn vum Shadow Hold erreechen, kréien se Kreditt fir d'Quest ofzeschléissen.

Et ass wichteg ze bemierken datt d'Spiller den Orc Warlock mam Numm Cultist Nethus net ëmbréngen, deen um Enn vum Shadow Hold läit, ier se de Maiev de ganze Wee erof escortéieren. D'Spiller mussen um Maiev senger Säit bleiwen bis se de Cultist Nethus erreechen.

Wann d'Spiller de Cultist Nethus falsch besiegen ier se d'Eskort ofgeschloss hunn, musse se d'Sich opginn an erëm ufänken. Wéi och ëmmer, wann "Stepping into the Shadows" erfollegräich ofgeschloss ass, besteet de Rescht vun der Questkette haaptsächlech aus Kino an einfachen Ziler.

D'Night Elf Heritage Quest Line ofzeschléissen kann eng Erausfuerderung sinn, awer mat dësem Guide kënnen d'Spiller duerch "Stepping into the Shadows" navigéieren a weider op hirer Rees fir d'Night Elf Heritage Rüstung ze verdéngen.

