Den Astrophysiker Brian May, am Beschten bekannt als Lead Gittarist vun der legendärer Rockband Queen, huet bedeitend Bäiträg zu der OSIRIS-REx Missioun vun der NASA gemaach. De May, deen en Doktorat an der Astrophysik huet, war an der Kartéierung vum Asteroid Bennu involvéiert, aus deem d'Missioun e Probe erauszitt.

Dem May seng Zesummenaarbecht mat der NASA huet am Joer 2015 ugefaang wéi hien un der New Horizons Missioun geschafft huet, déi e Raumschëff geschéckt huet fir mam Pluto ze fléien. Hien huet dat éischt qualitativ héichwäertegt Stereo-Bild vum Pluto erstallt, a weist säin Talent net nëmmen als Rockmuseker awer och als Astrophysiker.

Fir d'OSIRIS-REx Missioun huet May zesumme mat der Wëssenschaftler Claudia Manzoni geschafft fir realistesch 3D Biller vu Weltraummissiounen ze kreéieren. Mat dëse Biller huet May gehollef Bennu ze kartéieren an eng sécher Landungszone fir d'Sond ze fannen, déi den Asteroidprobe sammelt. Seng Expertise an innovativ Approche huet de Missiounsdirekter Dante Lauretta beandrockt, deen dem May seng Stereoen als e "super Tool" beschriwwen huet, deen gehollef huet op der Sich no enger passender Landungsplaz.

Dem May seng Engagement fir Wëssenschaft a Weltraumfuerschung ass evident a senger Engagement mat NASA Projeten. Seng Leidenschaft fir d'Astronomie huet hien dozou bruecht en Doktorat an der Astrophysik ze maachen, an hien dréit weider zum Feld bäi, wärend hien och dauerhafte Bäiträg zu der Welt vun der Musek als Songwriter fir Queen mécht.

D'Landung vun der OSIRIS-REx Probekapsel an der Utah Wüst de 24. September wäert e bedeitende Meilesteen an der Missioun vun der NASA markéieren fir eng Asteroidprobe zréck op d'Äerd ze bréngen. Dem Brian May seng Bäiträg zu der Missioun ervirhiewen déi eenzegaarteg Kräizung vu Musek a Wëssenschaft, weist d'Talenter a verschidden Interessen vun Individuen an hire Verfollegungen iwwer hir primär Expertiseberäicher.

