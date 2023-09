Eng Studie fënnt datt Gräser eng bedeitend Roll am Kuelestofffang spillen

By

Eng rezent Etude, déi vum Young Zhou a sengem Team vum Quinney College vun Natural Ressourcen an dem Ökologiezentrum gemaach gouf, huet d'Liicht op déi wichteg Roll beliicht, déi Gräser an der Kuelestofffangung spillen. Traditionell hunn d'Efforte fir d'global Erwiermung ze reduzéieren sech op d'Planzung vu Beem konzentréiert fir Kuelendioxid z'erfaassen an ze späicheren. Wéi och ëmmer, dës Etude weist datt Gräser och bedeitend zur Kuelestofflagerung bäidroen.

Verëffentlecht an Nature Geoscience, d'Etude konzentréiert sech op tropesch Savannen, en Ökosystem wou Beem a Gräser Plaz deelen. D'Fuerscher hunn entdeckt datt Gräser iwwer d'Halschent vum Buedemkuelestoffgehalt an dëse Savannen ausmaachen, dorënner de Buedem direkt ënner Beem. Dës Entdeckung fuerdert d'konventionell Iwwerzeegung datt d'Bëschaarbecht haaptsächlech d'Kuelestofflagerung a Beem erhéicht.

Wärend Bëscher haaptsächlech Kuelestoff an hire Stämm a Blieder späicheren, späicheren Gras Ökosystemer e groussen Deel vu Kuelestoff am Buedem. Gräser hunn extensiv Rootsystemer a bäidroe fir Kuelestofflagerung duerch ofbaut organesch Offall. Dëst ass besonnesch wäertvoll wann een déi onsécher Zukunft berécksiichtegt duerch d'global Erwiermung an e verstäerkte Risiko vun Dréchent a Bëschbränn.

D'Etude huet als Zil d'Roll vu Gräser an der Kuelestofflagerung ze verstoen, well fréier Fuerschung haaptsächlech op Beem konzentréiert huet. D'Fuerscher hunn eng grëndlech Enquête gemaach, d'Auswierkunge vun der verstäerkter Bamdeckel op de Buedemkuelestofflagerung an de Savanne-Ökosystemer ënnersicht. D'Resultater weisen datt d'Erhéijung vun der Buedemkuelestofflagerung, déi aus der Expansioun vum Bambedeckung resultéiert, minimal war.

D'Etude huet och Variatiounen am Buedemkuelestofflagerungsreaktioun op erhéicht Bamdeckel opgedeckt, mat Faktoren wéi Reen, Buedemart, an de Bäitrag vu Kuelestofflagerung vu Gräser eng bedeitend Roll spillen. Dëst beliicht d'Komplexitéit vun der Erhéijung vun der Bamdeckung an hiren Impakt op d'Kuelendynamik an de Savannebuedem.

Dës Erkenntnisser ënnersträichen d'Wichtegkeet fir d'Savannen-Ökosystemer ze erhalen an ze schützen an hir eenzegaarteg Bäiträg zum globalen Kuelestoffzyklus z'erkennen. D'Etude fuerdert e méi ëmfaassend Verständnis vu wéi verschidden Elementer vun Ökosystemer, wéi Gräser a Beem, zur Kuelestofflagerung bäidroen fir effektiv Strategien am Kampf géint d'global Erwiermung z'entwéckelen.

Quellen:

- Journal Referenz: William J. Bond, Madelon F. Case, et al. Buedem Kuelestoff an tropesche Savannen ass meeschtens aus Gräser ofgeleet. Natur Geoscience. DOI: 10.1038/s41561-023-01232-0