Warm Loft an Drénkwaasser transforméieren: En neien Duerchbroch am Waasser Ernte

Fuerscher vun der University of Texas zu Austin hu bedeitend Fortschrëtter gemaach an der Sich no enger Léisung fir Waasserknappheet ze kreéieren. An hirer leschter Fuerschung, publizéiert an der Proceedings of the National Academy of Sciences, hunn si e molekulare manipuléierten Hydrogel entwéckelt, dee fäeg ass proppert Drénkwaasser aus der waarmer Loft ze extrahieren mat nëmmen Solarenergie.

Den Hydrogel erlaabt Waasser séier an effizient aus der Atmosphär extrahéiert ze ginn, och bei Temperaturen esou héich wéi 104 Grad Fahrenheit, sou datt et gëeegent ass fir Gebidder mat iwwerschësseg Hëtzt a limitéierten Zougang zu propperem Waasser. Mat dëser Technologie kënnen d'Persounen einfach Waasser recuperéieren andeems se en Apparat dobaussen placéieren, ouni zousätzlech Energieverbrauch.

Den Hydrogel kann tëscht 3.5 a 7 Kilo Waasser pro Kilogramm Gelmaterial produzéieren, ofhängeg vun der Fiichtegkeet. Wat dës Fuerschung ënnerscheet ass d'Adaptabilitéit vum Hydrogel a Mikrogelen, wat d'Geschwindegkeet an d'Effizienz vum Waasserfang a Verëffentlechung staark verbessert. Andeems Dir den Hydrogel a Mikro-Gréisst Partikelen transforméiert, hunn d'Fuerscher en héich effizienten Sorbent entwéckelt, deen d'Waasserproduktioun duerch verschidde deeglech Zyklen wesentlech erhéijen kann.

D'Skala vun der Technologie ass de nächste wichtege Schrëtt. D'Fuerscher plangen hir Erkenntnisser an eng bëlleg, portabel Léisung ze maachen fir proppert Drénkwaasser ze kreéieren dat weltwäit benotzt ka ginn. Dës Entwécklung kéint Liewensverännerend sinn fir Populatiounen déi de Basiszougang zu propperem Waasser feelen, sou wéi an Äthiopien, wou bal 60% vun der Bevëlkerung mat dëser Erausfuerderung steet.

Zukünfteg Pläng fir d'Technologie beinhalt d'Optimisatioun vun der Ingenieur vun de Mikrogelen fir d'Effizienz weider ze verbesseren. D'Fuerscher exploréieren och d'Benotzung vun organesche Materialien fir d'Produktiounskäschte ze reduzéieren. Wéi och ëmmer, Erausfuerderunge bleiwen fir d'Sorbentproduktioun ze skaléieren an d'Haltbarkeet vum Produkt ze garantéieren. Zousätzlech sinn Efforten amgaang fir portable Versioune vum Apparat fir verschidden Applikatiounsszenarien ze kreéieren.

Dësen Duerchbroch huet d'Potenzial fir e Beacon vun Hoffnung fir Regiounen ze bidden, déi vu Waasserknappheet betraff sinn. D'Kapazitéit fir waarm Loft an Drénkwaasser mat Hëllef vu Solarenergie ëmzewandelen bréngt eis ee Schrëtt méi no un eng nohalteg Léisung, déi d'Waassermangelproblemer weltwäit entlaascht.

Source:

Proceedings vun der National Academy of Sciences