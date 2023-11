Neien Honor X50i+ Smartphone Spotted: Eenzegaarteg Design an beandrockend Spezifikatioune

An engem spannende Wendung vun Eventer huet e geleckte Poster op Weibo d'Liicht op den zukünftege Honor X50i + Smartphone beliicht. Och wann et nach keng offiziell Bestätegung vun der Mark ass, verréit dat ausgelekt Bild e puer interessant Detailer iwwer den Design an d'Spezifikatioune vum Apparat.

Design-weise weist den Honor X50i + e markanten hënneschte Kameramodul deen zwou Kameraen an en LED-Blitz enthält. D'Kante vum Telefon si flaach, an et gëtt erwaart a beandrockend blo a rosa Faarfvarianten verfügbar ze sinn. Leider ass d'Frontsäit vum Apparat net an der gelekter Plakat ze gesinn, wat eis virwëtzeg léisst ob et e Punch-Lach oder e Waasserdrop-Notch-Bildschierm huet. Zousätzlech schéngt den Apparat e Fangerofdrockscanner op der Säit ze hunn fir bequem Spär.

Beweegt op déi rumoréiert Spezifikatioune, et gëtt ugeholl datt den Honor X50i + dem virdru zertifizéierten Apparat mat der Modellnummer LLY-AN00 entsprécht. Laut der TENAA Oplëschtung ass de Smartphone méiglecherweis e generéisen 6.7-Zoll LCD FHD + Display mat enger Opléisung vun 2412 x 1080 Pixel a potenziell eng héich Erfrëschungsrate. D'Kraaft vum X50i + wäert en 2.4GHz onspezifizéierten Chip sinn, fir eng nahtlos Leeschtung an 5G Konnektivitéit ze garantéieren.

Ausserdeem gëtt erwaart datt den Honor X50i + verschidde RAM-Optiounen ubitt, rangéiert vu 6 GB bis e ganz 16 GB, zesumme mat verschiddene Späicherkapazitéiten ab 128 GB bis 1 TB. Et ass derwäert ze notéieren datt den Apparat net extern Späicherexpansioun ënnerstëtzt.

Kamera-Enthusiaster wäerte frou sinn ze wëssen datt den Honor X50i + gesot gëtt mat engem beandrockende Kamera-Setup. D'Frontkamera gëtt rumoréiert eng 8-Megapixel-Objektiv ze sinn, während den hënneschte Setup erwaart gëtt mat enger grousser 108-Megapixel primär Kamera begleet vun enger 2-Megapixel Secondaire Kamera.

Spannend ass den Honor X50i + scho verfügbar fir Virbestellungen a China a gëtt rumoréiert säin offiziellen Debut den 10. November ze maachen, zesumme mam China's Double Eleven (11. November) Shopping Festival. Mir freeën eis op méi offiziell Detailer an d'Chance fir dësen erwaarten Smartphone éischthand ze erliewen.

FAQs

1. Ass den Honor X50i+ Smartphone offiziell bestätegt?

Bis elo gëtt et keng offiziell Bestätegung vum Honor iwwer d'Existenz oder d'Verëffentlechung vum Honor X50i + Smartphone. Wéi och ëmmer, e geleckte Affiche op Weibo proposéiert seng bevirsteet Start.

2. Wat ass déi eenzegaarteg Design Feature vum Honor X50i +?

De geleckten Affiche weist e markanten hënneschte Kameramodul op der Honor X50i +, déi zwou Kameraen an en LED Blitz hält. Den Telefon gëtt och erwaart mat flaach Kanten a kommen a blo a rosa Faarfvarianten.

3. Wat sinn d'spekuléiert Spezifikatioune vum Honor X50i +?

Rumeuren Spezifikatioune fir den Honor X50i + enthalen e 6.7-Zoll LCD FHD + Display, en 2.4GHz onspezifizéierten Chip mat 5G Konnektivitéit, verschidde RAM Optiounen rangéiert vu 6 GB bis 16 GB, a Späicherkapazitéiten ab 128 GB bis 1 TB. Den Telefon gëtt och erwaart eng 8-Megapixel-Frontkamera an eng Heckkamera-Setup aus enger 108-Megapixel primärer Kamera an enger 2-Megapixel sekundärer Kamera ze sporten.

4. Wéini kënne mir erwaarden datt den Honor X50i + offiziell lancéiert gëtt?

Den Honor X50i + gëtt geruff offiziell den 10. November lancéiert ze ginn, zesumme mam China's Double Eleven Shopping Festival. Allerdéngs ass et unzeroden op offiziell Bestätegung vun der Mark ze waarden.