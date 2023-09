Den Honor 90 Lite Bewäertung: E ​​Budget Smartphone Contender

Den Honor 90 Lite huet vläicht net vill direkt Konkurrenz, awer et hält säin eegent als en Ënner-£ 250 Smartphone. Als Honor's Budget Ënnermark, hält den Honor 90 Lite d'Traditioun vun der Firma fir bezuelbar Telefonen ze liwweren. Mat engem 6.7-Zoll FHD+ IPS LCD-Display mat enger 90Hz Erfrëschungsrate, engem MediaTek Dimensity 6020 Prozessor, 8GB RAM an 256GB intern Späichere bitt et eng bescheiden awer kapabel Spezifizéierung.

Den Honor 90 Lite beandrockt mat senger 100MP Haaptkamera an 5MP ultrawide Sensor, souwéi seng 16MP Selfie Kamera. Den Design ass glat a gutt gebaut, mat engem schlanke 7.5 mm décke Plastikkierper an engem eenzegaartege Kameramodul mat engem interessante Venn-Diagramm-ähnlechen Motiv. Den Telefon huet och eng zouverlässeg biometresch Authentifikatioun Power Button.

Wat d'Display ugeet, bitt den Honor 90 Lite e 6.7-Zoll IPS LCD mat enger FHD + Opléisung. Och wann et vläicht net sou aussergewéinlech ass wéi OLED Panelen, déi a senger Klass fonnt goufen, leeft et ëmmer nach gutt, mat enger héijer Gamutdeckung an enger zolitter Delta E Bewäertung. D'Wiel vun engem 90Hz Erfrëschungsrate ka fir e puer enttäuschend sinn, wann Dir aner Telefonen am selwechte Präisbereich bedenkt 120Hz bidden, awer et ass ëmmer nach e klengen Nodeel.

Bei engem Startpräis vun £ 250 fir 256GB Späichere bitt den Honor 90 Lite grousse Wäert fir Suen. Mat minimaler Konkurrenz a senger Präisbereich steet et als attraktiv Optioun fir budgetbewosste Konsumenten eraus. Alternativen wéi d'Samsung Galaxy A14 5G an den Oppo A78 5G falen op Schlëssel Spezifikatioune, während méi héich Präisser wéi de Motorola Moto G73 5G an den OnePlus Nord CE 3 Lite 5G zousätzlech Funktiounen zu méi héije Käschte bidden.

- IPS LCD: In-Plane Switching Liquid Crystal Display, eng Zort LCD Display Technologie bekannt fir seng breet Gesiichtswinkelen a korrekt Faarfreproduktioun.

- Erfrëschungsrate: D'Zuel vun Mol pro Sekonn datt e Display säi Bild aktualiséiert. Méi héich Erfrëschungsraten féieren allgemeng zu enger glatterer Bewegung um Bildschierm.

– Delta E: Eng Metrik déi benotzt gëtt fir Faarfgenauegkeet ze moossen, mat méi nidderegen Delta E Wäerter déi méi genee Faarwen uginn.

- Biometresch Authentifikatioun: D'Benotzung vun enger Persoun seng eenzegaarteg kierperlech oder Verhalenseigenschaften, wéi Fangerofdréck oder Gesiichtsmerkmale, fir hir Identitéit z'iwwerpréiwen.

