Aféierung vum Hisense säin neien 100-Zoll 4K TV: E Bléck an d'Zukunft vum Home Entertainment

Hisense USA huet viru kuerzem hir lescht Innovatioun op der CEDIA Expo 2023 gewisen - e banebriechende 100-Zoll 4K Fernseh, deen opgestallt ass fir d'Home Entertainment Industrie ze revolutionéieren. Den Doug Kern, de Grupp Marketing Direkter fir Hisense USA, huet en exklusiven Tour vun der Televisioun aussergewéinlech Fonctiounen dem Mark Henninger aus S&V.

De Stär vun der Sendung ass ouni Zweifel dem Fernseh säi Gaming-ready 144-Hz native Panel. Dës beandrockend Feature garantéiert glat a fléissend Spillsaach, bitt eng oniwwertraff immersiv Erfahrung fir Gameren. Fir d'Visualiséierung weider ze verbesseren, integréiert de Fernseh Mini-LED Beleuchtungstechnologie, mat iwwer 1,600 lokalen Dimmzonen an eng Peak Hellegkeet vun 1500 nits. Dëst garantéiert en onheemleche Kontrast a liewege Faarwen, bréngt Filmer, Fernsehsendungen a Spiller zum Liewen wéi ni virdrun.

Och wann de "Referenz" Präis fir dësen 100 Zoll Staunen op $ 10,000 festgeluecht ass, huet de Kern ugedeit datt den aktuellen Präis beim Start manner wéi fënnef Zuelen wier, wat et méi zougänglech fir d'Konsumenten mécht. Dës Positionéierung verstäerkt dem Hisense säin Engagement fir modernste Technologie zu engem bezuelbare Präispunkt ze liwweren.

D'Erwaardung ronderëm dës beandrockend Fernseh ass palpabel, well et versprécht d'Art a Weis wéi mir Ënnerhalung am Komfort vun eisen Heiser genéissen, nei ze definéieren. D'100-Zoll Displaygréisst erstellt eng wierklech immersiv Gesiichtserfarung, déi Zuschauer an d'Häerz vun der Aktioun transportéiert. Egal ob et d'läscht Blockbuster Filmer kuckt oder Äre Liiblingssportteam begeeschtert, dësen Fernseh bitt en oniwwertraff visuellt Fest.

Mat Fortschrëtter an der Technologie ass d'Zukunft vun Heem Entertainment ouni Zweifel hell. Dem Hisense säin neien 100-Zoll 4K Fernseh stellt e bedeitende Meilesteen an der Industrie duer, weist d'Méiglechkeeten vun deem wat erreecht ka ginn. Geschwënn hunn d'Konsumenten d'Méiglechkeet d'Kinoerfahrung direkt an hire Wunnzëmmer mat dësem bemierkenswäerte Fernseh ze bréngen.

