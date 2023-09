OSIRIS-REx Probekapsel geet zréck op d'Äerd mat Asteroidmaterial gelueden

Fréi e Sonndeg, 24. September, wäert d'Probekapsel vun der OSIRIS-REx Raumschëff nees an d'Äerdatmosphär erakommen, a bréngt ongeféier 8.8 Unzen (250 Gramm) Fielsmaterial mat sech, dat vun der Uewerfläch vum Asteroid Bennu am Joer 2020 gesammelt gouf. Dës Probe ass net nëmmen den éischten Asteroid vun der NASA. Prouf awer och déi gréisst déi jeemools am Weltall gesammelt gouf.

Wann d'Raumschëff eng Distanz vun ongeféier 63,000 Meilen iwwer der Äerduewerfläch erreecht, wäert e Message vun de Bedreiwer um Buedem d'Verëffentlechung vun der Kapsel ausléisen, a schéckt se an d'Äerdatmosphär. D'Raumschëff wäert dann hire Kurs a Richtung Asteroid Apophis oflenken, a seng Missioun ënner engem neien Numm weiderféieren: OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer).

No enger véier Stonne Rees duerch de Weltraum geet d'Kapsel an d'Äerdatmosphär mat enger Geschwindegkeet vun ongeféier 27,650 mph. D'Kompressioun vun der Äerdatmosphär wäert genuch Hëtzt kreéieren fir d'Kapsel an engem iwwerhëtzten Feierkugel ze enveloppéieren. Wéi och ëmmer, e Hëtztschëld schützt d'Probe, a behält eng Temperatur ähnlech wéi déi vun der Bennu Uewerfläch.

Fir eng sécher Landung ze garantéieren, ginn Fallschiermer agesat. Als éischt wäert e Drogue Fallschierm den Ofstamung vun der Kapsel op subsonic Geschwindegkeet stabiliséieren, gefollegt vun der Deployment vun der Haaptchute. D'Haaptchute wäert d'Kapsel de Rescht vum Wee droen, a verlangsamt se op ongeféier 11 mph beim Touchdown.

Wann d'Kapsel an engem designéierte Gebitt op enger militärescher Streck zu Utah landen, wäert eng Erhuelungsteam et ugoen. D'Team wäert de Wee vun der Kapsel verfollegen mat thermeschen an opteschen Instrumenter, a recuperéieren se sou séier wéi méiglech fir ze vermeiden datt d'Probe mat der Äerdëmfeld kontaminéiert gëtt.

Nodeems se lokaliséiert a verpackt sinn, gëtt d'Kapsel iwwer Helikopter an e provisoresche proppere Raum op der militärescher Gamme geflunn. Do wäert et eng initial Veraarbechtung an Demontage maachen ier se mam Fliger an den NASA Johnson Space Center zu Houston transportéiert gëtt. Am Zentrum gëtt d'Probe dokumentéiert, versuergt a verdeelt fir Analyse u Wëssenschaftler ronderëm d'Welt.

Quelle: Nathan Marder