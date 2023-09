Wéi séier ass 5G op Apple iPhones? E Bléck op d'Performance Jump vum iPhone 12 op iPhone 14

By

An Erwaardung vum Apple iPhone 15 Event, Opensignal huet e Bericht verëffentlecht deen d'erhéite Geschwindegkeet vun 5G Verbindungen op Apple Smartphones ënnersicht zënter dem iPhone 12 mat 5G Support agefouert gouf. Wärend de Bericht seet datt d'Upgrade vum iPhone 15 vläicht net fir jiddereen néideg ass, beliicht et déi bedeitend Verbesserung vun der 5G Leeschtung wann Dir vun engem iPhone 11 oder 12 op en iPhone 14 wiesselt.

D'Etude weist datt mam Start vun der iPhone 14 Serie am Hierscht 2022 e merkbare Boost an der 5G Leeschtung war, besonnesch fir den iPhone 14 Pro a Pro Max Modeller. De Bericht vum Opensignal geet e Schrëtt méi wäit andeems se déi aktuell iPhone Modeller mat hire Virgänger vergläicht, souwéi d'Analyse vun der 4G Leeschtung vum iPhone 11 an der Gesamtzellulär Leeschtung vum iPhone 8.

An den USA ass déi duerchschnëttlech 5G Geschwindegkeet op den iPhone 14 Apparater 47% méi séier wéi déi op der iPhone 12 Lineup. Och wann dësen Ënnerscheed ofhängeg vun der Plaz variéiere kann, hunn déi meescht vun de sechs befrote Länner eng bedeitend Erhéijung vun der 5G Geschwindegkeet beim Upgrade op déi nei iPhones erlieft.

Opensignal betount och datt den iPhone 14, e méi rezenten Apparat ass, déi lescht 5G Standards wéi T-Mobile's Ultra Capacity 5G SA ënnerstëtzt. Dës Technologie kombinéiert verschidde Kanäl vu 5G fir ultraschnell Geschwindegkeete vu bis zu 3+ Gbps ze liwweren.

Och wann d'Verbesserung vun der 4G Leeschtung net sou bedeitend ass beim Upgrade vum iPhone 12 op den iPhone 14, kënnen déi, déi nach ëmmer en iPhone 11 besëtzen, op wesentlech Geschwindegkeetsverbesserunge mat de leschten iPhone Modeller freeën.

Insgesamt weist de Bericht de bemierkenswäerte Fortschrëtt an der cellulärer Leeschtung vum iPhone 8 bis zum iPhone 14.

Fir de komplette Opensignal Bericht iwwer 5G a 4G Leeschtung ze liesen, klickt hei.

Ob d'Erhéijung vun der Geschwindegkeet genuch ass fir d'Benotzer ze begeeschteren fir op en iPhone 14 ze upgrade anstatt op den iPhone 15 ze waarden, bleift ze gesinn. Deelt Är Gedanken iwwer dëst an de Kommentaren!

Quellen:

- Opensignal Bericht iwwer 5G a 4G Leeschtung.