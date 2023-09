WoW Dragonflight Saison Dräi: Nei Dungeons Enthüllt fir Mythic + Dungeon Pool

Déi nächst drëtt Saison vu World of Warcraft Dragonflight versprécht spannend nei Abenteuer fir Spiller, besonnesch am Mythic+ Dungeon Pool. Am Aklang mat der Traditioun fir klassesch Dungeons aus vergaangenen Expansioune zréckzebréngen, féiert d'Saison dräi eng erfrëschend Palette vun Dungeons vir, ouni Widderhuelunge vun Dragonflight oder fréier Expansioune. Fir déi éischte Kéier an dëser Expansioun, ginn nei Dungeons verëffentlecht an Dragonflight och am Mythic+ Pool abegraff, a bitt Spiller eng Chance fir de spannenden Dawn of the Infinite ze entdecken.

Dawn of the Infinite, en neie Megadungeon, ass op Mythic + Schwieregkeet an zwee Flilleken opgedeelt, all mat véier Bosse. Niewent dëser spannender Ergänzung kommen sechs aner Dungeons un der Mëschung. Dës enthalen al-Schoul Favoritten wéi Waycrest Manor, Atal'dazar, Darkheart Thicket, Black Rook Hold, The Everbloom, an Throne of the Tides.

D'Saison dräi weist dem Blizzard säin Engagement fir thematesch Elementer aus dem lafende Patch an d'Mythic+ Dungeons ze integréieren. Dungeons wéi Darkheart Thicket an The Everbloom alignéieren perfekt mat der Druidescher Natur vum Patch 10.2, sou datt se immersiv Wiel maachen. D'Loreverbindunge vum Darkheart Thicket zum Smaragddraum an de staarken thematesche Match vum Neltharion's Lair an der zweeter Saison Highlight dem Blizzard seng Engagement fir eng engagéiert Spillerfahrung z'erhalen.

Wat d'Representatioun ugeet, Battle of Azeroth a Legion Expansioune huelen d'Spotlight mat all zwee Dungeons. Wéi och ëmmer, d'Feele vu Dungeons vun der Mists of Pandaria Expansioun geet weider fir déi zweet Saison hannereneen. Wärend Cataclysm e Retour mécht mat der Zousatz vun Throne of the Tides, hunn d'Spiller nach Mythic + Dungeons vun den éischten dräi Versioune vum Spill gesinn: Classic, The Burning Crusade, a Wrath of the Lich King.

Och wann de genaue Verëffentlechungsdatum fir Dragonflight Saison dräi nach net ugekënnegt ass, kënnen d'Spiller seng Arrivée am véierte Quartal vun 2023 virauszesoen, a bréngt mat sech eng ganz Rëtsch spannend nei Erausfuerderungen an Aventuren.

Definitiounen:

Mythic+: En usprochsvollen Modus am World of Warcraft Dungeons, deen d'Schwieregkeet an d'Belounung erhéicht, méi dynamesch an usprochsvoll Begeeschterung ubitt wéi de Basisdungeon.

Dawn of the Infinite: En neien "Megadungeon" an der World of Warcraft's Dragonflight Expansioun, opgedeelt an zwee Flilleke mat véier Bosse jidderee op Mythic + Schwieregkeet.

Thematesch Elementer: Narrativ, Ästhetesch oder Spillelementer, déi mat dem iwwergräifende Thema oder der Geschicht vun enger Expansioun oder Patch ausriichten.

Smaragd Dram: E spezielle Räich bannent der World of Warcraft Lore, representéiert déi üppig an ongetemmt Schéinheet vun der Natur.

