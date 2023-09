PUBG Mobile Update 2.8: Spannend Ännerungen an Verbesserunge waart

Déi lescht Installatioun vu PUBG Mobile, Versioun 2.8, ass agestallt fir e puer spannend Ännerungen an Verbesserunge fir d'Spillerfahrung ze bréngen. Vun ëmgebaute Feierwaffen bis zur Aféierung vun enger neier Melee Waff, versprécht dësen Update d'Schluechtfelder fir Spiller ronderëm d'Welt ze späicheren.

Ee vun de Schlëssel Feature vum Update ass d'Revisioun vu bestëmmte Feierwaffen an Uschlëss. D'Famas kritt e frëschen 3D Modell an neie Statistiken, sou datt et eng formidabel Waff gëtt exklusiv als Air Drop Element verfügbar. Mëttlerweil wäert d'AUG net méi eng Air Drop Waff sinn, wat d'Spiller erfuerdert fir se op der Kaart ze sichen. Dës Ännerungen bidden de Spiller eng interessant Wiel tëscht der AUG an dem M416.

Aféierung vum Dagger, eng nei Melee Waff verfügbar op all Kaarten. Equipéiert et späert nei Animatioune fir Gripbewegungen an Attacken op, zesumme mat spezielle Virdeeler an thematesche Modi. D'Dolk beschäftegt méi Schued un PvE Feinde, och déi, déi am Metro Royale Modus begéint sinn.

Fans vun der ACE32 wäerte frou sinn ze wëssen datt hir Erfahrung mat dësem Feierwaffen am Update verbessert gouf. Den horizontalen Recoil gouf reduzéiert, an d'Feieranimatioun ass raffinéiert ginn, wat zu enger méi glatterer a méi stabiler Schéisserfahrung resultéiert.

Füügt méi Tiefe fir Kampfstrategie bäizefügen, den Tactical Gunpowder Tool Attachement mécht säin Debut. Bolzen applizéiert mat Gewierer wäerten elo eng verspéit Explosioun beim Impakt verursaachen, wat Spiller d'Méiglechkeet bitt hir Feinde kreativ ze eliminéieren.

Kommunikatioun ass vital am PUBG Mobile, an den Update stellt eng intelligent Stëmmmarkéierungsfunktioun vir. Wann aktivéiert, annoncéiert de System mëndlech den Numm vun enger markéierter Plaz, verbessert Teamkoordinatioun. D'Locationinformatioun gëtt och als SMS am Chat geschéckt, fir eng nahtlos Kommunikatioun tëscht de Kadermemberen ze garantéieren.

Am Sënn vun Personnalisatioun, Spiller kënnen elo wielen Spectateure Begleeder siichtbar oder verstoppt während Matcher ze hunn. Dës Optioun erlaabt d'Spiller hir Erfahrung op hir Virléiften ze personaliséieren, egal ob et fokusséiert Kampf oder interaktiv Kommunikatioun ass.

Mat all dëse spannenden Ännerungen bréngt PUBG Mobile Update 2.8 frësch Opreegung an innovativ Funktiounen op d'Schluechtfelder. Vun ëmgebaute Feierwaffen bis zur Aféierung vum Dagger an dem Tactical Gunpowder Tool, kënnen d'Spiller eng immersiv an engagéierend Spillerfahrung erwaarden. Also, update d'Spill, daucht an déi nei Fonctiounen, a fänkt un actiongepackte Abenteuer an der Welt vu PUBG Mobile.

Quellen:

- "PUBG Mobile Update 2.8 Patch Notes: Air Dropped AUG & Famas Revamp" op Sportskeeda News